Cubanos podrán reservar turno para la cola del gas a través de Transfermóvil en Santiago y Granma

Los residentes de Santiago de Cuba y Granma podrán, a partir de ahora, reservar su turno para adquirir gas licuado mediante la aplicación Transfermóvil. El nuevo servicio, presentado como un avance tecnológico, llega en medio de una crisis estructural que ha dejado a miles de cubanos sin gas para cocinar durante meses.

Este nuevo servicio digital, anunciado por TV Santiago y desarrollado por ETECSA, permite a los usuarios generar una solicitud de compra, obtener un número en la cola, y recibir recordatorios por SMS tanto 24 horas antes como el mismo día del turno, incluyendo el punto exacto donde deben acudir.

Captura de Facebook/TV Santiago

Además, los usuarios podrán:

Seleccionar o modificar la fecha de su turno según disponibilidad.

Gestionar turnos para dos personas adicionales, una opción útil para ayudar a vecinos o familiares sin acceso a la app.

Conservar los turnos solicitados anteriormente mediante Ticket, los cuales se mantendrán vigentes hasta agotarse.

Para acceder a esta funcionalidad, es indispensable contar con la última versión de Transfermóvil (1.250610), disponible en Apklis y en el canal oficial de Telegram de la app.

La noticia del nuevo servicio digital ocurre apenas días después de que el propio ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, confesara en el pódcast oficial “Desde la Presidencia” que un barco con gas licuado estuvo anclado frente a Santiago de Cuba durante casi cuatro meses. ¿La razón? El régimen no tenía cómo pagar.

Según el ministro, de los 150 días transcurridos este año, en 117 no hubo gas en la isla. “No lo podíamos descargar. No tenemos financiamiento”, dijo. A pesar de que el gobierno logró reunir el dinero, las sanciones y restricciones internacionales impidieron completar la operación bancaria.

Desde finales de 2024, los cubanos han enfrentado una escasez aguda de gas licuado, vital para cocinar en la mayoría de los hogares urbanos. La situación ha obligado a muchos a volver a usar leña o carbón, prácticas que se creían superadas. Las imágenes de personas haciendo colas de madrugada, o improvisando fogones rústicos en patios y balcones, reflejan un retroceso alarmante en las condiciones de vida.

La nueva función de Transfermóvil busca digitalizar las colas, pero no soluciona el problema central: la falta crónica de suministro. Y lo hace además en un momento en que la brecha digital se ensancha por medidas impuestas por la propia ETECSA, el monopolio estatal de las telecomunicaciones.

El 30 de mayo, ETECSA anunció un nuevo paquete de medidas que limita las recargas en pesos cubanos (CUP) y favorece la compra de planes en dólares estadounidenses (USD), a través de tarjetas internacionales o el Monedero MiTransfer. Mientras tanto, los paquetes en moneda nacional alcanzan precios absurdos: un plan de 15 GB cuesta casi 12,000 CUP, más que el salario mínimo mensual en Cuba.

Esto implica que cada vez más cubanos quedarán excluidos del acceso a servicios digitales esenciales, como la misma Transfermóvil, porque no tienen teléfono compatible, no pueden pagar los datos, o no cuentan con divisas.

