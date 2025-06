Congresista Carlos Giménez visitará centro de detención Krome en el condado de Miami-Dade

Vídeos relacionados:

El congresista republicano Carlos Giménez recorrerá el próximo lunes el centro de detención Krome en el condado de Miami-Dade.

Se trata de otra visita de supervisión tras las críticas sobre el trato a los detenidos migrantes en instalaciones federales en el sur de Florida, informó Local 10, que tuvo acceso a un comunicado de la oficina del congresista.

El político cubanoamericano ejercerá su derecho de realizar “una misión de investigación” en las instalaciones del centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que está ubicado en 18201 SW 12th St

Tras el recorrido, Giménez dará una conferencia de prensa para compartir sus impresiones.

Desde marzo, el Centro de Detención de Krome, también en el sur de Florida, ha sido objeto de múltiples denuncias.

El pasado 5 de junio, migrantes el Centro de Detención de Krome, también en el sur de Florida, usaron sábanas para formar un SOS visible desde el aire.

En mayo, la congresista demócrata Debbie Wasserman Schultz visitó ese centro y denunció que había entre 25 y 35 hombres en un espacio muy reducido.

La pasada semana, Giménez visitó precisamente el Centro de Detención Federal en el Downtown de Miami, tras denuncias de condiciones inadecuadas y maltrato a los recluidos.

La visita de Giménez, que duró más de hora y media, tuvo como objetivo verificar personalmente la situación dentro del centro, donde permanecen cientos de inmigrantes en custodia civil.

El legislador negó haber visto nada que le indicara de alguna manera que los estén tratando mal.

Giménez precisó que los prisioneros tienen comida, agua, máquinas de ejercicio y pueden usar computadoras y teléfonos. Además, tienen acceso a sus embajadas, consulados y abogados.

“Vi una cárcel que está bien organizada y con condiciones adecuadas”, señaló.

“No es inhumano. Y no hay nada ahí que me haría sentir, como estadounidense, no estar orgulloso de ser estadounidense y avergonzado de lo que está pasando ahí”, recalcó.

