Congresistas cubanoamericanos reaccionan a la huelga de estudiantes ante medidas de ETECSA

Los congresistas cubanoamericanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar ha manifestado su apoyo a los jóvenes universitarios cubanos que se declararon en huelga académica por el tarifazo de ETECSA.

“Estados Unidos se solidariza con los valientes estudiantes y con el pueblo cubano que se manifiestan pacíficamente contra el régimen opresivo y corrupto de Cuba”, escribieron en X Díaz-Balart y Giménez, que acompañaron el texto de un mensaje de ambos desde Washington.

“Una vez más el pueblo cubano se está manifestando en contra del régimen. Ahora son los estudiantes en las universidades. Tienen que saber que no están solos. Estamos con ustedes”, dijo Mario Díaz-Balart.

“El momento, el día de la libertad se aproxima porque el pueblo cubano está diciendo basta ya, no toleramos más esa porquería que se ha apoderado de la isla por casi 70 años”, añadió.

Carlos Giménez, por su parte, reiteró que los congresistas cubanoamericanos apoyan lo que está ocurriendo en Cuba.

“Estamos con ustedes, este es el momento de la libertad. Estamos con ustedes, estamos con el pueblo cubano, que merece la libertad y la democracia”, dijo.

Giménez subrayó que se trata de un régimen “que no puede mantener la luz, que no le da comida a su pueblo, que no le da medicina a su pueblo y que ahora está tratando de aumentar un 800 por ciento los medios de comunicaciones y a pesar de eso el régimen tiene más de 500 millones de dólares en su bolsillo”.

“Son bandidos. Ya destruyeron la isla. Es hora ya, basta, ya que se vayan para que el pueblo cubano pueda alcanzar su potencial como país y para eso lo que necesitan es libertad y democracia, estamos con ustedes. Siempre vamos a estar con ustedes luchando por la libertad y la democracia en Cuba”, concluyó Giménez.

María Elvira Salazar, por su parte, retuiteó el video donde los universitarios cubanos de la Facultad de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Habana advierten que el paro de clases iniciado el 4 de junio continuará hasta que no se satisfagan sus demandas.

“Estudiantes de la Universidad de La Habana mantienen el paro tras el tarifazo brutal del régimen. La juventud cubana está perdiendo el miedo y dando el ejemplo a toda la isla", escribió.

A continuación, María Elvira lanzó una advertencia: “Al régimen se le acabó el tiempo. Los estamos observando —y esta vez, hay un líder fuerte en la Casa Blanca del lado del pueblo cubano. ¡No más dictadura, libertad ahora!”.

La creciente ola de rechazo al tarifazo de ETECSA ha escalado a un nuevo nivel de confrontación dentro del propio movimiento estudiantil.

Este 3 de junio, la Facultad de Filosofía, Historia, Sociología y Trabajo Social (FEU-FHS) de la Universidad de La Habana emitió un comunicado sin precedentes en el que exigió la renuncia inmediata del presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Ricardo Rodríguez González, por considerar que ha sido incapaz de representar los intereses del estudiantado en la actual crisis.

Los estudiantes también denunciaron la falta de respuestas claras por parte de los directivos de la empresa tras un encuentro con autoridades universitarias, y exigieron la revocación total de las medidas o, al menos, la eliminación del límite de 360 CUP para recargas mensuales.

Pese a la posición de diferentes facultades, la UH emitió un comunicado oficial en el que aseguró que no permitirá interrupciones en sus procesos docentes, en clara alusión al paro académico convocado por estudiantes de la Facultad de Matemática y Computación, y reafirmó su respaldo incondicional al Partido Comunista de Cuba (PCC).

Mientras otras facultades siguen sumándose al rechazo del tarifazo y crecen las voces críticas dentro y fuera de la Universidad de La Habana, la dirección nacional de la FEU se enfrenta a una crisis de autoridad y confianza sin precedentes.

El futuro de esta confrontación aún es incierto, pero algo ha quedado claro: la nueva generación de estudiantes está dispuesta a defender sus derechos y su voz, incluso si eso implica cuestionar a quienes, hasta ahora, hablaban en su nombre.