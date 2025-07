Caucus Hispano Demócrata de Miami espera a Trump en Everglades con camión y valla publicitaria de "Traidores"

Vídeos relacionados:

El Concejo Demócrata Hispano de Miami-Dade ha esperado este martes al presidente Donald Trump con un camión circulando por Tamiami Trail, de 10.00 a 14.00 horas, con una valla publicitaria en la que puede leerse la palabra "Traidores".

La imagen acompaña las fotos del propio Trump, del secretario de Estado, Marco Rubio, y de los congresistas republicanos por Florida María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, a quienes el Caucus Hispano Demócrata de Miami acusa de haber traicionado a los inmigrantes y al sueño americano.

La protesta se enmarca en los Everglades, escenario de la inauguración del nuevo centro de detención de inmigrantes Alligator Alcatraz, de Florida, a la que asiste hoy el presidente Trump.

"Trump y DeSantis están encarcelando a inmigrantes en condiciones inhumanas sin siquiera garantizarles el debido proceso. Un campo de detención sin el debido proceso es un campo de concentración. No aceptaremos un campo de concentración en nuestra comunidad”, dijo Abel S. Delgado, presidente del Concejo Demócrata Hispano de Miami-Dade.

“Apoyamos todos los esfuerzos legales y políticos para bloquear esta atrocidad contra los derechos humanos. Continuaremos nuestra

lucha para proteger a los inmigrantes y el suelo americano", insistió.

Además, recordó que la inauguración se está usando como cortina de humo para tapar el escándalo de Medicaid que involucra al gobernador Ron DeSantis, que justo hoy estrena en Florida un centenar de leyes. Entre ellas, dos que tienen que ver con inmigración: la que prohibe la publicidad engañosa sobre asesoría en temas de inmigración, realizada por personas (notarios) que no son abogados y la que prohíbe el uso de embarcaciones improvisadas para transportar migrantes, o sea, las balsas usadas por los cubanos para llegar a las costas de Estados Unidos.

Desde el Caucus Demócrata de Miami han explicado, a través de una nota de prensa, que su protesta va dirigida a la apertura de un centro de detención (el Alligator Alcatraz), que ellos consideran que es un campo de concentración donde se violarán derechos humanos.

De hecho, el centro de detención ocupará la zona en la que se habilitó una pista de aeropuerto, una idea desechada debido al impacto medioambiental del proyecto.

El centro de detención Alligator Alcatraz se abrirá en medio de la conmoción de buena parte de la comunidad cubana perseguida por las políticas migratorias de la Administración Trump. Aunque en campaña electoral se habló de endurecer las políticas migratorias, muchos de los votantes de Trump creyeron que la persecución se centraría en aquellos inmigrantes que han cometido delitos en Estados Unidos.

El caso es que las redadas en viviendas y en Corte se están llevando a cabo contra los inmigrantes con I-220A e I-220B, que están siendo detenidos los primeros y deportados a Cuba, los segundos. También quienes entraron con Parole Humanitario y no han podido acogerse a la Ley de Ajuste, han visto cómo les ha sido revocado el permiso de trabajo.

La congresista republicana María Elvira Salazar prometió dar un estatus legal a los I-220A, pero de momento no ha cumplido su palabra. Ella pretende hacerlo a través de la Ley Dignidad que, de salir adelante en el Congreso, no lo hará en el corto plazo. Sin embargo, cuando ella estaba en la oposición, pidió a Alejandro Mayorkas que solucionara este problema "de un plumazo". El ex secretario demócrata de Seguridad Nacional no lo hizo, como tampoco ha conseguido María Elvira Salazar que lo haga ahora la republicana Kristi Noem, al frente del DHS (Departamento de Seguridad Nacional).

El hecho de que la Corte Suprema haya dado vía libre a Trump para reanudar las deportaciones de migrantes a terceros países, mantiene en vilo especialmente a los cubanos que tienen vigente una orden de deportación (con I-220B) que, en caso de que el régimen de Díaz-Canel no los acepte de vuelta, podrían ser enviados a cárceles en Sudán, como ya ha ocurrido, o en El Salvador.

No es la primera vez que el Caucus Demócrata de Miami señala a los congresistas republicanos de Florida como Traidores. Ya lo hizo con una polémica valla publicitaria colocada en plena autopista Palmetto, en Miami, acusándolos de no respaldar a la comunidad inmigrante frente a las fuertes políticas impulsadas por la Administración Trump.