Tres cubanos son arrestados en operativos de ICE por delitos graves

De izquierda a derecha: Maykel Negrín Núñez, Jorge Nadal y Bernardo Hernández, tres cubanos arrestados por ICE en operativos recientes en Puerto Rico, Nueva Orleans y San Diego.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció la captura de tres ciudadanos cubanos con amplio historial criminal en operativos realizados en Puerto Rico, San Diego y Nueva Orleans, como parte de su estrategia de “tolerancia cero” contra inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos en Estados Unidos.

En un operativo, ICE San Diego informó la detención de Bernardo Hernández, de 71 años, también de origen cubano, con un largo historial delictivo que incluye narcotráfico, posesión de drogas y conducción temeraria.

La agencia lo calificó como “un claro peligro para la comunidad” y aseguró que continuará sacando a criminales de las calles.

Mientras tanto, ICE Nueva Orleans confirmó el arresto de Jorge Nadal, acusado de posesión de cocaína en tres ocasiones, distribución de drogas y robo simple.

La oficina regional advirtió que “traer veneno a nuestras comunidades es el camino más rápido para ser expulsado de ellas”.

Otro de los arrestos ocurrió a finales del mes pasado en San Juan, Puerto Rico, donde agentes de esa agencia gubernamental estadounidense detuvieron a Maykel Negrín Núñez, acusado de homicidio, violaciones a la Ley de Armas, transporte ilegal de armas de fuego y abuso conyugal.

Según las autoridades, Negrín Núñez se encontraba de manera ilegal en el territorio y enfrentará un proceso de expulsión.

Estos casos se suman a una serie de detenciones recientes de cubanos en distintos estados, entre ellos Maykel Rodríguez en Denver por agredir a un oficial de paz, y Bárbaro Reyes-Gómez en Texas, condenado por tráfico de migrantes e incluido por ICE en la lista de extranjeros más peligrosos bajo el rótulo de “Lo peor de lo peor”.

Las autoridades migratorias insisten en que estas operaciones son esenciales para proteger a las comunidades y reforzar su mensaje de mano dura contra la criminalidad en la población indocumentada.

Sin embargo, las detenciones han reavivado el debate sobre el impacto de estas medidas en la comunidad cubana en EE.UU., donde conviven miles de migrantes en situación irregular que temen ser incluidos en estas redadas.

