Apagones masivos en Cuba este viernes por déficit superior a los 1,700 MW

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba amaneció este viernes 8 de agosto con un panorama crítico, tiene 1.329 megavatios (MW) de déficit de capacidad a las 06:00 horas, según informó la Unión Eléctrica (UNE).
La demanda en ese momento era de 3.150 MW y la disponibilidad apenas alcanzaba 1.890 MW, lo que obligó a mantener cortes de energía desde la madrugada.
El día anterior, las afectaciones se extendieron durante las 24 horas, con un máximo de 1.819 MW a las 21:40 horas, coincidiendo con el horario de mayor consumo. Esta cifra superó lo previsto debido a la no entrada en operación, durante la hora pico, de la unidad 6 de la Central Termoeléctrica (CTE) Nuevitas.
La UNE destacó que los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos entregaron 2.450 megavatios hora (MWh) al SEN, alcanzando un máximo de 472 MW de potencia en el horario del mediodía. Sin embargo, esta contribución resultó insuficiente para cubrir la demanda.
Entre las unidades fuera de servicio por avería se encuentran la unidad 1 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.
En mantenimiento están la unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones técnicas en la generación térmica suman 343 MW.
A esta situación se suman 58 centrales de generación distribuida fuera de servicio por falta de combustible, con una capacidad total de 429 MW.
Para el horario pico de este viernes, la UNE prevé la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz (60 MW), la unidad 6 de la CTE Renté (50 MW) y la recuperación de 100 MW en motores de generación distribuida. La disponibilidad estimada sería de 2.040 MW frente a una demanda máxima de 3.700 MW, lo que arrojaría un déficit de 1.660 MW y afectaciones previstas de 1.730 MW.
En el caso de La Habana, el servicio eléctrico estuvo interrumpido durante 24 horas el jueves, con una afectación máxima de 110 MW a las 21:40. El suministro se restableció a la 1:51 de la madrugada de este viernes. Aunque estaba programado un corte entre las 10:00 y 14:30 horas, las autoridades aseguran que "no fue necesario aplicarlo", y tampoco se ejecutaron las interrupciones planificadas para la madrugada, que dependían de las condiciones del SEN.
Preguntas frecuentes sobre los apagones en Cuba y el déficit eléctrico
¿Cuál es la causa principal de los apagones masivos en Cuba?
La causa principal de los apagones en Cuba es el déficit de generación eléctrica, que ha superado los 1,700 MW en varias ocasiones. Este déficit se debe a las averías en las centrales termoeléctricas, mantenimiento programado en otras unidades, y la escasez de combustible que afecta a la generación distribuida. Además, la infraestructura eléctrica obsoleta y la falta de inversión agravan la situación.
¿Qué medidas está tomando la Unión Eléctrica para enfrentar el déficit energético?
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha implementado cortes programados de energía para intentar mitigar el impacto del déficit energético en la población. También se están incorporando unidades de generación en mantenimiento y se busca aumentar la capacidad de generación distribuida. Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para resolver la crisis energética de manera efectiva.
¿Cómo afectan los apagones a la población cubana?
Los apagones prolongados afectan gravemente la vida cotidiana de la población cubana, impactando actividades esenciales como la cocción de alimentos, el uso de electrodomésticos, la conservación de alimentos y el acceso al agua. La incertidumbre sobre la duración de esta crisis y la falta de soluciones efectivas por parte de las autoridades han generado un creciente descontento entre los ciudadanos.
¿Cuál ha sido el papel de las energías renovables en la crisis eléctrica de Cuba?
A pesar de la incorporación de parques solares fotovoltaicos, la contribución de las energías renovables ha sido insuficiente para cubrir el déficit energético de Cuba. Las instalaciones solares han aportado megavatios hora al Sistema Eléctrico Nacional, pero su capacidad actual no logra cubrir la alta demanda ni compensar las carencias en la generación térmica.
