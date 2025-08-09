Régimen cubano rinde honores a Ulises Guilarte de Nacimiento, tras su destitución de la CTC

Autoridades del Partido Comunista y el Gobierno en la provincia de Villa Clara rindieron honores a Ulises Guilarte de Nacimiento, sustituido de la dirección de la Central de Trabajadores de Cuba para ceder el mando a Osnay Miguel Colina Rodríguez, en una ceremonia cargada de elogios y reconocimientos formales.

El encuentro, realizado en el Complejo de Hospedaje y Eventos de la CTC villaclareña, estuvo presidido por la primera secretaria del PCC en la provincia, Susely Morfa González, y la gobernadora Milaxys Sánchez Armas.

De acuerdo con el reporte del periódico provincial Vanguardia, los participantes “coincidieron en la necesidad de completar los cuadros sindicales, así como una mejor preparación sobre las nuevas normas jurídicas aprobadas que protegen a los trabajadores, sus derechos y deberes, y de incrementar el número de afiliados procedentes del sector no estatal”.

Maglin del Sol Martínez, secretaria general de la CTC provincial, entregó un reconocimiento al dirigente saliente, mientras el Buró Provincial del PCC y el Gobierno homenajearon tanto a Guilarte como a su sucesor.

Las autoridades despidieron al exlíder sindical deseándole “éxitos” en nuevas tareas, mientras él anunció que, del 8 de septiembre al 30 de noviembre, se debatirá en los colectivos laborales el proyecto de Ley del Código del Trabajo.

Se trató del penúltimo acto de Guilarte antes de culminar en La Habana el traspaso formal del cargo, dejando claro que, en Cuba, incluso la salida de escena de un dirigente se gestiona con pompa y control político.

El régimen cubano anunció el 8 de julio la remoción de Guilarte, tras más de 11 años al frente de la única organización sindical permitida en la isla.

La decisión fue tomada durante una sesión del Consejo Nacional de la CTC, según informó el propio sitio web del PCC, sin ofrecer detalles sobre los motivos de la salida.

El comunicado oficial se limitó a señalar que Guilarte “fue reconocido por su desempeño” y que se le asignarán “otras responsabilidades”.

Además, el Consejo Nacional decidió posponer la realización del XXII Congreso de la CTC para mediados de 2026, alegando que aún no se ha concluido el proceso de conferencias municipales y provinciales, y que la organización sindical debe concentrarse en los próximos meses en la consulta del anteproyecto de Ley del Código de Trabajo.

La reestructuración de la dirigencia sindical ocurre en un momento de fuerte descontento laboral en sectores clave como la salud, la educación y el transporte, y en medio de la crisis multisistémica que

La CTC, bajo el mando de Guilarte desde 2013, ha sido señalada por su inacción ante la grave crisis económica y el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora cubana.

Su papel se ha limitado a reproducir los lineamientos del PCC, sin representar genuinamente los intereses de los obreros.

En meses recientes, Guilarte había reiterado, con la retórica propia del régimen, la necesidad de “seguir convocando” al pueblo cubano a un “ejercicio de resistencia” que no sea sólo pasivo “sino que sea una movilización de recursos económicos” para reunir todo lo que “aporte reservas para transformar la problemática”, dijo en referencia a la crisis económica que atraviesa la Isla.

También reconoció la incapacidad de la organización sindical que dirigía para resolver “todos los problemas”, pero consideró que si los trabajadores ven a sus representantes hablar de lo que les preocupa, confiarán en ellos.

