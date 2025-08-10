Unión Eléctrica de Cuba pronostica menos apagones en vísperas del natalicio del autor de la "revolución energética"

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) anunció este domingo una reducción en las afectaciones previstas para la jornada, en comparación con los altos déficits registrados en semanas anteriores, que han superado en varias ocasiones los 2 000 megavatios (MW).

Según el parte oficial, la afectación estimada para el horario pico de hoy será de 1,390 MW, una cifra inferior a los picos recientes y similar a la máxima afectación registrada ayer.

El sábado 9 de agosto, la UNE reportó que la máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1,389 MW, registrada a las 19:10 horas. Este valor, aunque elevado, quedó por debajo de las jornadas más críticas de este verano, como el 6 de agosto (2,010 MW), el 5 de agosto (1,952 MW) o el 22 de julio, cuando se alcanzó el récord del año con 2,054 MW.

Hoy domingo, a las 06:00 horas, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 2,130 MW frente a una demanda de 2,483 MW, con solo 326 MW afectados en ese momento.

Para el horario de la media se estima una afectación de 770 MW. En la tarde-noche, cuando se espera el pico de consumo, el déficit proyectado es de 1,320 MW, con una afectación prevista de 1,390 MW.

El SEN mantiene fuera de servicio por avería la unidad 2 de la CTE Felton, mientras que tres plantas clave —la unidad 2 de Santa Cruz, la unidad 4 de Céspedes en Cienfuegos y la unidad 5 de Renté— están en mantenimiento.

Además, se reportan 491 MW limitados térmicamente y 61 centrales de generación distribuida inoperativas por falta de combustible, lo que implica una pérdida adicional de 446 MW.

La coincidencia de esta aparente mejora con la cercanía del 13 de agosto, natalicio de Fidel Castro, no pasa inadvertida.

Fue precisamente Castro quien en 2006 lanzó la llamada “revolución energética”, un programa que prometía modernizar el sistema eléctrico mediante la instalación masiva de grupos electrógenos diésel, la sustitución de electrodomésticos y reparaciones puntuales en las termoeléctricas.

En el corto plazo, con el respaldo del petróleo venezolano, se redujeron los apagones. Sin embargo, el modelo se mostró insostenible: la generación distribuida se detuvo por falta de combustible y repuestos, las plantas siguieron envejeciendo y la red de transmisión nunca se modernizó de manera integral.

Casi dos décadas después, el país vive su peor crisis energética de la historia moderna. El déficit diario se ha convertido en una constante y, para muchos cubanos, 1,390 MW ya se percibe como un “alivio” frente a las jornadas de más de 2,000 MW. La resignación social se ha instalado: ya no se espera un servicio eléctrico estable, sino apagones más cortos o menos prolongados.

En este contexto, la reducción de hoy genera tanto escepticismo como sospechas. No son pocos los que creen que, como en años anteriores, el régimen busca garantizar cierta estabilidad en vísperas de actos políticos y conmemoraciones oficiales, aunque sea a costa de forzar el sistema y las cifras, o redirigir recursos de forma puntual.

La crisis actual no es fruto del azar ni de coyunturas externas: es la consecuencia directa de las políticas y decisiones de Fidel Castro y de la “continuidad” invariable de sus herederos políticos, liderados por Miguel Díaz-Canel. Un régimen incapaz de producir energía, alimentos o bienestar, pero que sigue siendo eficiente en lo único que domina: fabricar propaganda y adoctrinamiento.