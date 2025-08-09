"Milagro revolucionario": Disminuye déficit eléctrico en Cuba a medida que se acerca natalicio de Fidel Castro

Vídeos relacionados:

Tras semanas de cifras alarmantes que superaron incluso los 2,000 megavatios (MW) de déficit, el parte de la Unión Eléctrica (UNE) de este sábado reporta una disminución significativa en las afectaciones previstas para la jornada.

Según el informe oficial, la máxima afectación registrada ayer fue de 1,633 MW a las 20:30 horas, coincidiendo con el pico de demanda, y para hoy se estima que el déficit en horario pico será de 1,450 MW, con una afectación proyectada de 1,520 MW.

Captura de pantalla Facebook / UNE

Si bien el descenso podría atribuirse a factores técnicos —como la entrada parcial de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 60 MW—, no pocos cubanos sospechan que el alivio temporal tiene que ver con la cercanía del centenario del natalicio del dictador Fidel Castro y la intensa agenda propagandística que el régimen despliega cada año para estas fechas.

No sería la primera vez que se perciben “mejoras” estratégicas en el servicio eléctrico en vísperas de efemérides políticas o visitas oficiales.

En contraste con las jornadas recientes, como el pasado 6 de agosto, cuando el país sufrió un déficit de más de 2,000 MW, hoy la disponibilidad a las 06:00 horas alcanzaba los 2,090 MW frente a una demanda de 2,624 MW, con solo 580 MW afectados en ese momento.

No obstante, las causas estructurales de la crisis energética permanecen intactas: dos unidades térmicas averiadas, tres en mantenimiento, 441 MW fuera por limitaciones térmicas y 59 centrales de generación distribuida inactivas por falta de combustible.

El alivio parcial en las cifras contrasta con la indignación acumulada hacia la UNE, que en días recientes provocó una ola de críticas al publicar en redes sociales un homenaje a Castro en medio de los apagones.

Muchos usuarios exigieron a la empresa estatal “limitarse a dar cuentas de megawatts” y dejar la propaganda política fuera de un servicio básico que, bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel, se ha vuelto más inestable que nunca.

La coincidencia entre la ligera mejora en el suministro y la proximidad del centenario del natalicio de Castro, previsto para el 13 de agosto, alimenta la especulación. Mientras el régimen se prepara para una agenda conmemorativa que incluye actos masivos y cobertura mediática, los cubanos se preguntan si la luz que hoy reciben durará más allá de la efemérides o si, como tantas veces, el país volverá a apagarse una vez concluida la propaganda.

Un “alivio” que sigue siendo oscuridad

El pronóstico de 1,520 MW de afectación para hoy contrasta con las cifras que han marcado el verano: jornadas de más de 2,000 MW como las del 22 de julio (2,054 MW), 15 de julio (2,020 MW) y 6 de agosto (2,010 MW), o picos cercanos como los del 5 de agosto (1,952 MW) y 4 de agosto (1,862 MW).

Incluso en días con valores más bajos, como el 3 de agosto (1,675 MW) o el 2 de agosto (1,744 MW), las interrupciones abarcaron prácticamente todo el país.

En este panorama, la cifra de hoy, aunque objetivamente elevada y capaz de dejar sin electricidad a vastas zonas de la isla durante horas, es percibida por muchos cubanos como una mejora relativa.

La normalización de los apagones ha llegado a tal punto que cualquier reducción, por mínima que sea, genera una sensación de alivio, pese a que el déficit sigue siendo incompatible con un servicio eléctrico estable.

Este fenómeno, producto de años de crisis energética y promesas incumplidas, revela una peligrosa resignación social. La población ya no espera un sistema eléctrico sin cortes, sino que se conforma con que sean “menos largos” o “menos días” los que pase sin electricidad.

El estándar de calidad del servicio, que en otros países sería motivo de escándalo, en Cuba se ha degradado al punto de que 1,500 MW de déficit puede interpretarse como una buena noticia.

La proximidad de fechas políticamente significativas añade un matiz especulativo: no son pocos los que sospechan que este descenso temporal responde más a la voluntad del régimen de proyectar estabilidad durante los actos oficiales que a mejoras reales en el SEN.

Si el patrón de años anteriores se repite, el alivio podría desvanecerse tan pronto pase la efeméride, devolviendo al país a la oscuridad habitual.