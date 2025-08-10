La cubana Stef (@stefaniepena24) nunca imaginó que su gender reveal iba a poner a medio TikTok de cabeza. En el video, junto a su pareja y su hija, esperaba el clásico estallido rosa o azul… pero lo que llovió fueron papelitos blancos. Resultado: más de 7 millones de reproducciones y miles de comentarios confundidos, curiosos y, por supuesto, críticos.

La escena, que para ellos era una broma familiar, para muchos fue un misterio digno de debate. “¿Niña o niño?”, “¿Entonces qué es?” y hasta “¿Significa embarazo vacío?” fueron algunas de las reacciones que inundaron la sección de comentarios. Hubo incluso quien analizó las expresiones de la pareja como si se tratara de un partido de fútbol.

Ante tanta especulación, Stef decidió aclarar el asunto con otro video. Sobre el clip original, escribió: “La reacción con los papelitos blancos fue porque nos hicieron una broma bb”. En otras palabras: no había drama, solo sorpresa por no ver ningún color revelador.

Pero como en internet nunca falta la polémica, algunos aprovecharon para opinar sobre la vida personal de la pareja: que si los hijos están muy seguidos, que si “no pierde el tiempo”, que si “un bebé por año”. Stef, lejos de molestarse, respondió con humor: “¿Usted los va a mantener? Gracias a Dios los dos bebés han sido deseados”.

No todo fue crítica. Muchos usuarios la felicitaron, le desearon bendiciones y hasta elogiaron su cabello. Varios compartieron que también tuvieron hijos seguidos y que fue “la mejor bendición que Dios les dio”. En medio de las risas y los aplausos virtuales, el video terminó revelando el dato que todos querían saber: será un niño.

Así, lo que empezó como una broma con confeti blanco terminó siendo otro recordatorio de que las redes sociales pueden convertir un momento familiar en un fenómeno viral… y que, a veces, la mejor respuesta a las críticas es reírse y disfrutar de la noticia.

