La cubana Stef (@stefaniepena24) nunca imaginó que su gender reveal iba a poner a medio TikTok de cabeza. En el video, junto a su pareja y su hija, esperaba el clásico estallido rosa o azul… pero lo que llovió fueron papelitos blancos. Resultado: más de 7 millones de reproducciones y miles de comentarios confundidos, curiosos y, por supuesto, críticos.
La escena, que para ellos era una broma familiar, para muchos fue un misterio digno de debate. “¿Niña o niño?”, “¿Entonces qué es?” y hasta “¿Significa embarazo vacío?” fueron algunas de las reacciones que inundaron la sección de comentarios. Hubo incluso quien analizó las expresiones de la pareja como si se tratara de un partido de fútbol.
Ante tanta especulación, Stef decidió aclarar el asunto con otro video. Sobre el clip original, escribió: “La reacción con los papelitos blancos fue porque nos hicieron una broma bb”. En otras palabras: no había drama, solo sorpresa por no ver ningún color revelador.
Pero como en internet nunca falta la polémica, algunos aprovecharon para opinar sobre la vida personal de la pareja: que si los hijos están muy seguidos, que si “no pierde el tiempo”, que si “un bebé por año”. Stef, lejos de molestarse, respondió con humor: “¿Usted los va a mantener? Gracias a Dios los dos bebés han sido deseados”.
No todo fue crítica. Muchos usuarios la felicitaron, le desearon bendiciones y hasta elogiaron su cabello. Varios compartieron que también tuvieron hijos seguidos y que fue “la mejor bendición que Dios les dio”. En medio de las risas y los aplausos virtuales, el video terminó revelando el dato que todos querían saber: será un niño.
Así, lo que empezó como una broma con confeti blanco terminó siendo otro recordatorio de que las redes sociales pueden convertir un momento familiar en un fenómeno viral… y que, a veces, la mejor respuesta a las críticas es reírse y disfrutar de la noticia.
Lo más leído hoy:
Preguntas frecuentes sobre el video viral del gender reveal de Stef
¿Por qué el gender reveal de Stef se volvió viral en TikTok?
El gender reveal de Stef se volvió viral en TikTok por la inesperada lluvia de papelitos blancos, que generó confusión y curiosidad entre los espectadores. Lo que inicialmente parecía un fallo se reveló como una broma familiar, lo que atrajo la atención y comentarios de millones de usuarios en la plataforma.
¿Cuál fue la reacción de Stef ante las críticas recibidas?
Stef respondió a las críticas con humor, aclarando que el evento fue una broma y no se molestó por los comentarios sobre su vida personal. Ella destacó que sus dos hijos han sido deseados y agradeció a quienes la apoyaron y felicitaron.
¿Cuál fue el desenlace del video del gender reveal de Stef?
Finalmente, el video reveló el dato que todos querían saber: Stef y su pareja están esperando un niño. La revelación concluyó la especulación y añadió un toque de emoción al viral fenómeno en redes.
¿Cómo influyen las redes sociales en la viralidad de eventos como gender reveals?
Las redes sociales amplifican la viralidad de eventos como gender reveals debido a su capacidad de difusión masiva, permitiendo que momentos familiares se compartan con un público global. La interacción y el debate que generan estos videos aumentan su visibilidad y engagement entre los usuarios.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.