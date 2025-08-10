Los consejos de una cubana para mantener la motivación: "Tines que mirarte al espejo y decir: soy tronco de cañón de jeva"

Una cubana ha dejado claro que la motivación empieza frente al espejo… y confiando mucho en uno mismo, y amando cada parte de nuestro cuerpo.

En un video que ha arrancado carcajadas en redes sociales, la influencer Geylis García dio una clase de motivación al más puro estilo cubano en la que recomienda a las mujeres comenzar el día con un discurso de amor propio tan poderoso que ni la ONU podría ignorarlo.

“Tú tienes que levantarte todos los días por la mañana Issey Miyake, mirarte al espejo y decir: ‘estoy rica con cojo*, soy tronco de cañón de jeva, hasta yo misma me como si me veo por la calle. Si no me como yo, ¿quién me va a comer?’”, asegura con total convicción.

Para ella, la clave está en creérselo más que en demostrarlo: “Es más, lo que se está perdiendo el que no esté a mi alrededor. Tú tienes que todos los días levantarte con esa inspiración”, insiste, convencida de que la seguridad personal es contagiosa.

Pero también lanza una advertencia: “Si tú vas por la vida mirándote y diciéndote ‘estoy en candela, nadie me mete el diente’, nadie te lo va a meter. Cuando tú vas con ese pensamiento, a la gente le da el olor a carne podrida”.

La cubana, entre metáforas culinarias y referencias históricas, remata con una clase magistral de autoestima gourmet: “Tienes que ir por la vida creyéndote que usted es La Giraldilla, usted es una selección de maestro, tiene que creerse que es el mojito… ¿o era un daiquirí lo que se tiraba Hemingway en La Bodeguita? Bueno, no me acuerdo, eso mismo que está rico, una langostica con un sofritico, una yuca con mojo”.

Si su teoría es correcta, no solo se trata de mirarse al espejo con confianza, sino de hacerlo con hambre… de éxito y de amor propio.

