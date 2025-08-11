Cuba enfrenta apagones hoy por déficit de más de 1,300 MW

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) amaneció con una disponibilidad de 2.000 MW frente a una demanda de 2.558 MW, lo que dejó 596 MW afectados por déficit de generación desde la madrugada.
En la jornada anterior, las afectaciones se mantuvieron durante las 24 horas, alcanzando un máximo de 1.248 MW a las 20:20 horas.
El informe oficial indica que los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos del país generaron ayer 2.368 MWh, con una potencia máxima de 481 MW en el horario del mediodía, pero esto no impide que se produzcan apagones a lo largo y ancho del país.
Incidencias en la generación
La UNE detalló que la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton está fuera de servicio por avería, mientras que permanecen en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 5 de la CTE Renté.
El sistema acumula limitaciones técnicas de 490 MW fuera de servicio, y problemas de combustible mantienen paralizadas 72 centrales de generación distribuida que suman 578 MW. Para el horario pico, se prevé la recuperación de 170 MW en motores distribuidos actualmente sin combustible.
Con estas proyecciones, la disponibilidad en el horario pico sería de 2.170 MW frente a una demanda estimada de 3.450 MW, lo que dejaría un déficit de 1.280 MW y una afectación calculada de 1.350 MW, si se mantienen las condiciones previstas.
Lo más leído hoy:
A pesar del panorama nacional, las autoridades aseguraron que ayer domingo y en la madrugada de este lunes no se registraron apagones en La Habana por déficit de generación.
Cuba vive desde hace más de cinco años una crisis energética marcada por apagones diarios que afectan la vida cotidiana, la producción y los servicios, sin que el Gobierno haya logrado revertir el deterioro del sistema eléctrico nacional.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es el actual déficit eléctrico en Cuba?
El déficit eléctrico actual en Cuba supera los 1,300 MW, según informó la Unión Eléctrica de Cuba (UNE). Este déficit ha resultado en apagones prolongados que afectan a la población en todo el país. La crisis energética lleva más de cinco años sin una solución efectiva por parte del gobierno.
¿Cuáles son las causas principales de este déficit energético?
Las causas del déficit energético en Cuba incluyen averías en unidades clave de termoeléctricas, mantenimiento programado de varias centrales y falta de combustible. Estas condiciones han dejado múltiples unidades fuera de servicio y han afectado la capacidad de generación distribuida, sumando a la crisis actual.
¿Cómo está impactando la crisis energética en la vida diaria de los cubanos?
La crisis energética está afectando gravemente la vida cotidiana de los cubanos, provocando cortes de electricidad prolongados que impactan en sectores vitales como la salud, la alimentación y el transporte. La falta de electricidad también perjudica la producción y los servicios básicos, generando un clima de desesperación e incertidumbre en la población.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para solucionar la crisis energética?
A pesar de las repetidas promesas de soluciones a largo plazo, el gobierno cubano no ha logrado implementar medidas efectivas para resolver la crisis energética. Las soluciones temporales y la falta de inversión en infraestructura han dejado al sistema eléctrico nacional en un estado de deterioro continuo, sin señales de mejora en el corto plazo.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.