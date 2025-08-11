Cuba enfrenta apagones hoy por déficit de más de 1,300 MW

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) amaneció con una disponibilidad de 2.000 MW frente a una demanda de 2.558 MW, lo que dejó 596 MW afectados por déficit de generación desde la madrugada.

En la jornada anterior, las afectaciones se mantuvieron durante las 24 horas, alcanzando un máximo de 1.248 MW a las 20:20 horas.

El informe oficial indica que los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos del país generaron ayer 2.368 MWh, con una potencia máxima de 481 MW en el horario del mediodía, pero esto no impide que se produzcan apagones a lo largo y ancho del país.

Incidencias en la generación

La UNE detalló que la Unidad 2 de la Central Termoeléctrica (CTE) Felton está fuera de servicio por avería, mientras que permanecen en mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 5 de la CTE Renté.

El sistema acumula limitaciones técnicas de 490 MW fuera de servicio, y problemas de combustible mantienen paralizadas 72 centrales de generación distribuida que suman 578 MW. Para el horario pico, se prevé la recuperación de 170 MW en motores distribuidos actualmente sin combustible.

Con estas proyecciones, la disponibilidad en el horario pico sería de 2.170 MW frente a una demanda estimada de 3.450 MW, lo que dejaría un déficit de 1.280 MW y una afectación calculada de 1.350 MW, si se mantienen las condiciones previstas.

A pesar del panorama nacional, las autoridades aseguraron que ayer domingo y en la madrugada de este lunes no se registraron apagones en La Habana por déficit de generación.

Cuba vive desde hace más de cinco años una crisis energética marcada por apagones diarios que afectan la vida cotidiana, la producción y los servicios, sin que el Gobierno haya logrado revertir el deterioro del sistema eléctrico nacional.

