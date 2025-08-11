De terror: Así encontró su apartamento un joven cubano tras irse la inquilina: “¡Miren esto, miren esto!"

Un joven cubano residente en Estados Unidos mostró en redes sociales el lamentable estado en que una mujer le dejó el apartamento que le había alquilado.

En un video publicado en TikTok, el usuario @delrio.jorge recorre la vivienda mientras expresa su sorpresa e indignación por el desorden y la suciedad encontrados.

“¡Miren esto, miren esto! La mujer que vive sola… bueno, vivía, porque está desaparecida. Miren esa cama, miren ese pelo de perro… ay, Dios mío. Hay que tener más cuidado cuando se alquila. Ya tú sabes, que Dios me perdone, mira cómo hay hongo”, comentó mientras mostraba las imágenes.

En el video se observan restos de comida dentro y fuera del refrigerador, ropa y objetos tirados por el suelo, manchas y suciedad acumulada, así como un baño en condiciones insalubres. Incluso, el colchón y otras superficies presentan signos de humedad y moho.

La publicación, que ha generado decenas de comentarios, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de inquilinos y propietarios, y la importancia de firmar contratos que incluyan cláusulas claras sobre el cuidado y limpieza de las propiedades alquiladas.

