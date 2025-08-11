De terror: Así encontró su apartamento un joven cubano tras irse la inquilina: “¡Miren esto, miren esto!"

Un joven cubano residente en Estados Unidos mostró en redes sociales el lamentable estado en que una mujer le dejó el apartamento que le había alquilado.
En un video publicado en TikTok, el usuario @delrio.jorge recorre la vivienda mientras expresa su sorpresa e indignación por el desorden y la suciedad encontrados.
“¡Miren esto, miren esto! La mujer que vive sola… bueno, vivía, porque está desaparecida. Miren esa cama, miren ese pelo de perro… ay, Dios mío. Hay que tener más cuidado cuando se alquila. Ya tú sabes, que Dios me perdone, mira cómo hay hongo”, comentó mientras mostraba las imágenes.
En el video se observan restos de comida dentro y fuera del refrigerador, ropa y objetos tirados por el suelo, manchas y suciedad acumulada, así como un baño en condiciones insalubres. Incluso, el colchón y otras superficies presentan signos de humedad y moho.
La publicación, que ha generado decenas de comentarios, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de inquilinos y propietarios, y la importancia de firmar contratos que incluyan cláusulas claras sobre el cuidado y limpieza de las propiedades alquiladas.
Preguntas frecuentes sobre alquileres y condiciones de vivienda
¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrentan los propietarios al alquilar una vivienda?
Los propietarios suelen enfrentar problemas como desorden y suciedad excesiva dejados por los inquilinos, tal como lo experimentó un joven cubano en EE. UU. Esto destaca la importancia de firmar contratos que incluyan cláusulas claras sobre el cuidado y mantenimiento de las propiedades alquiladas.
Lo más leído hoy:
¿Qué consejos se recomiendan antes de firmar un contrato de renta en EE. UU.?
Es crucial leer detenidamente el contrato de renta antes de firmarlo para evitar sorpresas desagradables. Este debe incluir todos los detalles de la renta, como posibles cargos adicionales por mantenimiento, las condiciones para romper el contrato sin penalización y las expectativas sobre el estado en el que debe mantenerse la vivienda.
¿Cómo afecta la situación económica en Cuba a las condiciones de vivienda?
La crisis económica en Cuba ha llevado a un deterioro significativo de las condiciones de vivienda, con muchas estructuras sufriendo de falta de mantenimiento y recursos insuficientes para reparaciones. Esto ha sido documentado por varios usuarios en redes sociales que muestran la precariedad habitacional en la isla.
¿Qué medidas de seguridad se recomiendan para evitar robos en viviendas alquiladas?
Contratar seguros y colocar alarmas conectadas a la policía son medidas recomendadas para proteger viviendas alquiladas de robos. Además, se aconseja no compartir en redes sociales información sobre ausencias prolongadas del hogar para evitar que delincuentes aprovechen la oportunidad.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.