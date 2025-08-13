Tiktoker prueba pizzas y espaguetis cubanos en Miami y desata un debate candente

Un video del creador de contenido Alexier (@alexierfl) en TikTok encendió las redes al mostrar su experiencia probando dos clásicos de la comida cubana: la pizza y los espaguetis.

Las imágenes de la pizza cubana, con su borde quemadito y su queso derretido al doblarla, despertaron antojos y nostalgia, pero los espaguetis generaron una tormenta de opiniones encontradas.

“Ese espagueti no nos representa”, dijeron varios usuarios, criticando la apariencia aguada de la salsa y alegando una supuesta falta de sabor.

Otros defendieron con pasión la receta tradicional: “El espagueti cubano si no se hace con Vitanova no sabe igual”, aseguraron, en referencia a la famosa salsa condimentada que marcó a generaciones en la isla.

La pizza cubana recibió elogios por su estilo auténtico, crujiente y jugoso. Muchos comentaron que “la verdadera se come doblada y al paso” y hasta recomendaron sitios en Miami para revivir esa experiencia.

El debate culinario en TikTok dejó claro que, más allá del sabor, la comida cubana está cargada de historia, nostalgia y opiniones apasionadas.

Lo más leído hoy:

Preguntas frecuentes sobre la comida cubana y su impacto cultural