Díaz-Canel y Lis Cuesta visitan la piedra de Fidel Castro en Santiago de Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su esposa, Lis Cuesta, visitaron este miércoles en Santiago de Cuba la piedra que guarda las cenizas de Fidel Castro, en el cementerio de Santa Ifigenia, como parte de las actividades oficiales por el 99 aniversario del natalicio del dictador.

“Desde los sentimientos, y desde la claridad de las ideas, compartimos la convicción fidelista de que no hay reveses en luchar por la Patria, sino múltiples victorias posibles. Es ese el mejor homenaje al Comandante en Jefe este 13 de agosto: saber cómo enaltecer su legado, llevándolo a sucesivos triunfos, a resultados palpables en estos momentos difíciles”, posteó en su cuenta de X.

El mandatario aseguró que Fidel está “en plenitud de sobrevida” y lo describió como “constante, guía, reto, ejemplo y desvelo”.

A pesar de la debacle económica y social en la isla, Díaz-Canel enmarcó la fecha como “el inicio de un año simbólico” que desembocará en 2026, cuando se cumpla el centenario del nacimiento de Castro.

Mientras el discurso de Díaz-Canel insiste en la “eternidad” del exgobernante y en la unidad de las fuerzas revolucionarias, la vida cotidiana de la mayoría de los cubanos transcurre entre apagones prolongados, escasez de alimentos y medicinas, salarios insuficientes y un sistema de salud colapsado.

En la Cuba no climatizada, las familias se preguntan cómo llegar a fin de mes, cómo conservar alimentos sin electricidad o cómo acceder a fármacos sin depender de la suerte o la ayuda exterior.

Sin embargo, el régimen ha preparado una jornada de homenaje que comenzó la víspera con una exposición artística del hijo del dictador Alex Castro Soto del Valle.

La exaltación oficial del legado de Castro contrasta con la precariedad que muchos asocian a su prolongado mandato y que las nuevas generaciones prefieren desconocer.

