Piden ayuda tras robo de mochila captado en video en Matanzas

Momento en que un hombre roba una mochila dentro de la cafetería Pelusín del Monte, en Matanzas, captado por una cámara de seguridad.

Un video que circula en redes sociales ha desatado indignación en Matanzas. En las imágenes, un hombre entra tranquilamente a una cafetería vacía y, al ver una mochila sobre una silla, la toma y se la lleva como si fuera suya.

Según la denuncia publicada en Facebook por la usuaria Alina Acosta, el robo ocurrió el pasado 9 de agosto dentro del local Pelusín del Monte, en la populosa calle del Medio de la capital matancera.

La víctima aseguró que en la mochila había una laptop y documentos importantes, y pidió colaboración ciudadana para identificar al responsable.

“Por favor, si alguien lo reconoce llamar al 58229574”, escribió Acosta, acompañando la publicación con el video de la cámara de seguridad.

En los últimos días, varios incidentes similares han encendido las alarmas sobre la inseguridad en Cuba.

En La Habana, dos mujeres fueron captadas por las cámaras de una mipyme en Centro Habana mientras se robaban dos enormes bloques de queso.

Una ocultó el producto entre los muslos y la otra bajo el busto, aprovechando su complexión física.

El video fue compartido por el internauta Rey Semino, quien advirtió que se trata de “ladronas especializadas” que operan en grupo.

También en la capital, integrantes del equipo de futsal de Pinar del Río denunciaron el robo de sus teléfonos móviles mientras dormían en el motel deportivo Mulgoba, perteneciente al INDER. Las primeras versiones apuntan a que el ladrón podría trabajar en el propio centro.

Y en otro caso reciente en Centro Habana, vecinos sorprendieron a un presunto ladrón dentro de una vivienda en horas de la madrugada y lo retuvieron a golpes hasta la llegada de la policía, que tardó horas en presentarse, según denunciaron testigos.

Estos robos, grabados y difundidos en redes, se suman a una creciente ola de denuncias que reflejan la vulnerabilidad de negocios, viviendas y espacios públicos ante la delincuencia.

La indignación no solo radica en la pérdida material, sino también en la percepción de que la respuesta policial es lenta y que, cada vez más, los ciudadanos se ven obligados a actuar por su cuenta.

