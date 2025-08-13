Violento asalto a dos jóvenes cocheros en Santiago de Cuba: Les quitaron el coche y el caballo

Vídeos relacionados:
En un insólito hecho delictivo ocurrido en el Distrito José Martí, en Santiago de Cuba, dos jóvenes fueron asaltados y despojados de su coche de caballo, junto con el animal, según denunció el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada.
De acuerdo con un testigo, el ataque ocurrió en la rotonda del distrito, cuando la zona estaba completamente a oscuras a pesar de que "de rareza" había electricidad en ese momento.
Los agresores golpearon a ambos jóvenes, uno de alrededor de 15 años y el otro algo mayor, antes de huir con el vehículo y el caballo hacia la zona que conecta con Micro 7.
Las víctimas lograron escapar y rescatar una mochila con el dinero recaudado, pero no pudieron impedir el robo.
La publicación en Facebook generó una ola de reacciones de indignación y preocupación.
Una anciana lamentó que "seguramente ese pobre animal ya esté vendido en carne".
Un ayudante de cocina comparó la situación de Cuba con la violencia que vivía El Salvador antes de que Nayib Bukele asumiera la presidencia: "Me pregunto hasta cuándo será esto, cuántas personas deben vivir asaltos, cuántas víctimas faltan para que se resuelva esta situación que se vive hoy en día".
Una universitaria advirtió que "se acerca el momento en que nadie podrá salir a la calle ni de día ni de noche, porque los dueños de la calle serán los delincuentes que andan sueltos y que son intocables".
Desde Miami, una emigrada celebró que los muchachos resultaran ilesos, pero señaló que probablemente el coche ya haya sido pintado y revendido y alertó que el robo podría traer "ajustes de cuentas".
Otras personas criticaron la inacción de las autoridades, asegurando que "un millón de cosas están pasando y es como si fueran normales".
Una vecina resumió el sentimiento general: "Tremenda delincuencia que se sigue viendo a diario. Cada día aumenta más… Los bandidos no quieren trabajar y viven del sudor de los demás".
