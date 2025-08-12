EE.UU.: "Es el pueblo cubano quien paga el precio de la criminal ineptitud del régimen"

Vídeos relacionados:
El gobierno de Estados Unidos lanzó este martes una dura acusación contra el régimen cubano, responsabilizándolo de la pérdida de una de sus últimas fuentes confiables de electricidad y del agravamiento de los apagones que asfixian a la isla.
En un mensaje publicado en X (antes Twitter), la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado advirtió que “sus funcionarios han robado tanto que el régimen ya ni paga sus cuentas”, y señaló que la reciente salida de la patana turca Suheyla Sultan, capaz de generar 240 megavatios, deja a Cuba con una sola unidad de este tipo, también parcialmente fuera de servicio.
“Al final, es el pueblo cubano quien paga el verdadero precio de la criminal ineptitud del régimen, soportando aún más horas diarias sin electricidad”, subrayó el mensaje.
En el momento de mayor presencia turca, Cuba llegó a contar con ocho centrales flotantes de la empresa Karpowership. Hoy queda solo una, anclada en Regla y con 37 MW fuera de servicio por falta de combustible.
La Suheyla Sultan, la más potente de todas, abandonó el puerto de La Habana el pasado miércoles, asistida por un remolcador y en medio de un silencio absoluto de la prensa oficial.
Según fuentes cercanas a la operación, el motivo real de la retirada fue el impago del gobierno cubano, pese a que en mayo las autoridades negaron que el barco se fuera. Su salida coincide con jornadas críticas en el Sistema Eléctrico Nacional.
Un informe que desmonta el relato oficial
El pronunciamiento del Departamento de Estado se enmarca en un informe reciente que responsabiliza directamente a los regímenes de Cuba y Venezuela por sus crisis económicas, rechazando el argumento de que se deben a sanciones o bloqueos.
En el caso cubano, el reporte denuncia que en 2024 el gobierno destinó más del 37 % de toda la inversión nacional al turismo y la hotelería, más de once veces lo invertido en salud y educación juntas, mientras millones de cubanos enfrentaban la escasez de medicinas, alimentos y energía.
Washington acusa a conglomerados militares como GAESA, FINCIMEX y CIMEX de beneficiarse de estos recursos, en un esquema que prioriza el control político y el enriquecimiento de la élite sobre el bienestar colectivo.
Sin alternativas a corto plazo, las viejas termoeléctricas del país no logran sostener la demanda. El plan oficial de “soberanía energética” con fuentes nacionales y renovables sigue sin materializarse, dejando a la población atrapada entre el calor sofocante, apagones interminables y la incertidumbre diaria.
Mientras el régimen evita reconocer el colapso energético, los barcos se alejan y la oscuridad, literal y figurada, se queda en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba y la retirada de la patana turca
¿Por qué se retiró la patana turca Suheyla Sultan de Cuba?
La patana Suheyla Sultan fue retirada debido al impago del gobierno cubano. A pesar de las negaciones oficiales previas, la falta de pago provocó su salida, dejando al sistema energético cubano en una situación crítica, con solo una patana operativa y en parte fuera de servicio por falta de combustible.
¿Cuál es el impacto de la retirada de la patana Suheyla Sultan en el sistema eléctrico cubano?
La retirada de la patana Suheyla Sultan agrava la crisis de apagones en Cuba. Este barco generador proporcionaba 240 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y su salida deja a la isla con un déficit energético aún mayor, intensificando los apagones que ya azotan al país.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética tras la retirada de la patana?
A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno cubano no ha implementado soluciones efectivas a corto plazo. Aunque existe un plan de "soberanía energética" que incluye energías renovables, aún no se ha materializado significativamente, dejando a la población con apagones prolongados y sin alternativas claras.
¿Qué ha dicho el gobierno de Estados Unidos sobre la situación energética en Cuba?
El gobierno de Estados Unidos ha acusado al régimen cubano de ineptitud criminal, responsabilizándolo por la crisis energética debido a la corrupción y mala gestión. La administración estadounidense ha advertido a los inversores internacionales sobre los riesgos de hacer negocios en Cuba, subrayando que el sistema económico está diseñado para beneficiar al régimen y sus allegados.
