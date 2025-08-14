Régimen cubano conmemora natalicio de Fidel Castro sembrando un árbol en Galicia

Vídeos relacionados:

En Láncara, Galicia —municipio natal del padre del fallecido dictador Fidel Castro— la embajada del régimen cubano en Santiago de Compostela celebró este miércoles el inicio del Año del Centenario de Fidel, coincidiendo con el 99 aniversario de su nacimiento.

El acto tuvo lugar en la Casa Museo “Ángel Castro”, sede del Centro de Interpretación de la Emigración Gallega. La conmemoración incluyó la siembra simbólica de un árbol, en lo que el régimen presentó como un homenaje a la memoria de su líder histórico.

Un evento en clave propagandística

La ceremonia, organizada junto a la Asociación de Amistad Láncara-Cuba, contó con la presencia del embajador de La Habana en Madrid, Marcelino Medina González, autoridades gallegas, miembros de organizaciones políticas y sindicales, cubanos residentes en España y colectivos de “solidaridad” con el gobierno cubano.

Acto de exaltación política

Durante las intervenciones, los oradores exaltaron la figura del dictador cubano, subrayando lo que calificaron como la “trascendencia” de su obra y pensamiento. También remarcaron los vínculos históricos entre Galicia y Cuba, y aprovecharon para reiterar el discurso oficial contra el embargo estadounidense, al que definieron como “criminal bloqueo”.

Este tipo de celebraciones en el exterior, especialmente en países europeos, forman parte de la estrategia del régimen cubano de proyectar internacionalmente una imagen edulcorada de su historia, mientras dentro de la isla persisten la crisis económica, la represión política y el descontento social.

La Casa Museo "Ángel Castro", en Láncara, fue inaugurada en 2022 en una ceremonia a la que asistieron como invitadas Emma Castro Ruz, la menor de los hijos del emigrante gallego en Cuba, y su sobrina Mariela Castro Espín.

Lo más leído hoy:

La casa natal del padre de Fidel, Raúl Castro y sus hermanos no pudo transformarse hasta ese año por las dificultades de tramitación que implicaba un inmueble repartido entre más de 20 herederos.

Obstáculo que fue salvado con la cesión gratuita de la propiedad por parte de la familia a la Asociación de Amistad y Solidaridad Láncara-Cuba; trámite que facilitó las gestiones de Antonio Sobrado, presidente del equipo promotor y empresario de Láncara.

Régimen hinca las rodillas ante la memoria de Fidel

Este miércoles, el régimen cubano desplegó una intensa agenda de homenajes en todo el país para conmemorar el natalicio de Fidel Castro.

El gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez y su esposa, Lis Cuesta, visitaron en Santiago de Cuba la piedra que guarda las cenizas de Fidel Castro, en el cementerio de Santa Ifigenia, como parte de las actividades oficiales por el 99 aniversario del natalicio del dictador.

De manera simultánea, se realizaron actos simbólicos en la ciudad natal de su padre y en otros sitios clave ligados a la figura del líder, como exposiciones, conferencias y galas culturales, cada uno destinado a ensalzar su legado y reactivar su imagen como símbolo ideológico indispensable.

Los eventos no se limitan a los espacios oficiales: miles de jóvenes comunistas, cada año, participan en recreaciones y actos callejeros.

Estas actividades, reforzadas por el Partido Comunista y organizaciones culturales, tienen como objetivo mantener viva la memoria castrista entre las nuevas generaciones, en un contexto marcado por crisis económica y descontento social, destacando una vez más la prioridad que el régimen otorga a la propaganda sobre demandas reales de la población.

Preguntas frecuentes sobre la conmemoración del natalicio de Fidel Castro en Galicia