CUPET retoma distribución de gas licuado en Santiago de Cuba dos meses después de suspender la venta

El proceso de recepción de gas licuado de petróleo (GLP) comenzó este jueves en Santiago de Cuba, y la distribución hacia los puntos de venta habituales arrancará el 15 de agosto, según informó CUPET.
A través de un breve comunicado publicado en Telegram, la empresa estatal indicó que el cronograma de distribución se dará a conocer próximamente por esa misma vía, que funcionará como canal principal de información para los clientes.
CUPET no ofreció detalles sobre el volumen recibido ni sobre la cantidad de puntos de venta que serán abastecidos en esta primera etapa, o sobre la manera en que será distribuido en una provincia donde aún hay clientes que no compran gas desde el año pasado.
Antes de que CUPET emitiera su comunicado oficial, el periodista Yosmany Mayeta había alertado en Facebook sobre la posible reanudación de la venta de gas en Santiago de Cuba.
En su publicación escribió: “Y ‘Emilia’, entrando a la bahía de Santiago de Cuba. Con gas o sin gas…”.
En junio último, CUPET informó a través de su canal oficial en Telegram, la suspensión total de la distribución de gas en la provincia, “hasta tanto se disponga nuevamente” del producto.
“No habrá distribución de gas licuado hacia los puntos de ventas hasta tanto se disponga nuevamente de GLP en la provincia. Disculpen las molestias ocasionadas”, se leía en el breve comunicado de la empresa CUPET, acompañado de la promesa de mantener informada a la población “oportunamente”.
El anuncio, escueto pero de gran impacto, contradecía abiertamente las declaraciones ofrecidas apenas tres semanas atrás por las propias autoridades de la provincia y medios oficialistas, que aseguraban que el abasto de GLP estaba “garantizado” para el 100 por ciento de los clientes del territorio.
Desde entonces, y en medio del agravamiento de la crisis energética, los habitantes de esta provincia, al igual que en el resto del país, han afrontado serias dificultades para cocinar sus alimentos.
En ese sentido, debido a una de las peores fases de la crisis energética que vive Cuba, más de 9 millones de personas están cocinando hoy en condiciones precarias, insalubres y peligrosas, según alertó el Food Monitor Program (FMP), una organización independiente que monitorea desde hace tres años el acceso a servicios básicos en la isla.
¿Por qué se suspendió la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba?
La distribución de gas licuado fue suspendida debido a la falta de suministro del producto, lo que fue informado por la Unidad Empresarial de Base de la División Territorial de Comercialización de Combustible en junio de 2025. La crisis energética y problemas financieros para realizar pagos internacionales han afectado la importación de gas licuado, lo que ha dejado a la población sin este recurso esencial.
¿Cuándo se reanudará la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba?
Según el comunicado de CUPET, la distribución de gas licuado en Santiago de Cuba se reanudará el 15 de agosto de 2025. La empresa estatal ha indicado que el cronograma de distribución se dará a conocer próximamente a través de su canal en Telegram, que funcionará como el principal canal de información para los clientes.
¿Qué problemas enfrenta Cuba para garantizar el suministro de gas licuado?
Cuba enfrenta problemas financieros para realizar pagos a proveedores internacionales, lo que ha retrasado la descarga de buques con gas licuado en aguas nacionales. Además, la crisis energética y las sanciones económicas complican la situación, limitando la capacidad del país para garantizar un suministro estable de GLP.
¿Cómo ha afectado la escasez de gas licuado a la población cubana?
La escasez de gas licuado ha dejado a muchas familias cubanas sin alternativas viables para cocinar, obligándolas a recurrir a métodos como el uso de carbón y leña. Esta situación se agrava con los frecuentes apagones eléctricos, incrementando la precariedad en el acceso a servicios básicos en la isla.
