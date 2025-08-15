La creadora cubana @dailenysnb, residente en Estados Unidos, se volvió tendencia en TikTok después de publicar un video en el que responde con firmeza a un comentario que la acusaba de “alimentar el comunismo y la dictadura” por enviar uniformes escolares a su cuñada en Cuba, quien está por iniciar la secundaria.

En la grabación, que muestra un primer plano de la tiktoker con el mensaje en pantalla “Mientras mis padres estén en Cuba le voy a mandar todo lo que necesiten”, ella defiende sin titubeos su postura. Explica que sus envíos no son transferencias monetarias que puedan terminar en manos del gobierno, sino productos adquiridos por ella misma y enviados a través de canales particulares.

Dailenys asegura que no dejará de ayudar a sus padres y a su abuela mientras vivan en la isla. “Ellos no tienen culpa de vivir donde viven ni de la escasez. Voy a seguir mandándoles hasta el último producto que necesiten”, declaró en el video. También aprovechó para cuestionar a quienes la critican: “Si ustedes tienen familia en Cuba y no les mandan nada, ustedes son unos descarados, porque eso no llega a la dictadura, les llega a sus familias”.

El clip generó una avalancha de reacciones, en su mayoría de apoyo. Usuarios de diferentes partes del mundo respaldaron su mensaje y compartieron experiencias similares. “La familia es sagrada, yo a los míos les mando todo lo que necesiten, sabias palabras muchacha”, escribió un internauta. Otro comentó: “Por dejar de mandar no se va a caer el comunismo”, resaltando que la ayuda directa a los familiares no tiene impacto político.

Hubo también quienes aprovecharon para pedirle detalles sobre la compra de los uniformes. Dailenys respondió que optó por polos blancos con cuello, similares a los usados en Cuba, para que en la isla les colocaran el distintivo correspondiente. De esta manera, demostró que su ayuda es planificada y pensada para cubrir necesidades concretas.

Las muestras de solidaridad continuaron con mensajes que reforzaban su argumento. “Uno ayuda a la familia, no a la dictadura. El pueblo es el que está pasando situaciones”, comentó una usuaria. Otra expresó: “Mientras mis padres estén en Cuba no les faltará de nada”. Para muchos, la discusión no debería centrarse en si ayudar o no, sino en la forma de hacerlo para garantizar que el apoyo llegue directamente a las manos correctas.

El caso de @dailenysnb refleja un debate recurrente dentro de la diáspora cubana: cómo mantener el vínculo y el apoyo a la familia en la isla sin que se interprete como un respaldo al sistema político vigente. Para la creadora, la respuesta es clara y sin matices: la prioridad es la familia, y ninguna crítica hará que cambie su manera de actuar.

