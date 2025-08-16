¿Cuánto vale el dólar hoy en Cuba? Tasas del mercado informal este sábado

El dólar estadounidense se comercializa este 16 de agosto a 400 pesos cubanos en el mercado informal de divisas. Mantiene el valor récord alcanzado a inicios de semana, según datos publicados por elTOQUE.
Por su parte, el euro también se mantiene al alza. Este sábado su precio es de 450 CUP. Es la divisa más fuerte en la isla. La Moneda Libremente Convertible (MLC) se comercializa a 200 CUP desde hace varios días.
La estabilidad de las divisas en estos altos valores en el mercado negro no sorprende a los cubanos, pero sí genera inquietud. Algunos hablan de una posible consolidación de los precios y se preocupan por la persistente depreciación del peso cubano.
Otros se alarman por el MLC, que fue creado como un mecanismo de control para las divisas dentro del país, pero el gobierno ya no lo acepta en la mayoría de sus tiendas.
Evolución de la tasa de cambio
Tasa de cambio informal en Cuba, sábado 16 de agosto, 2025 - 06:00
- Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 400 CUP
- Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 450 CUP
- Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP
Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP)
- 1 USD = 400 CUP.
- 5 USD = 2 000 CUP.
- 10 USD = 4 000 CUP.
- 20 USD = 8 000 CUP.
- 50 USD = 20 000 CUP.
- 100 USD = 40 000 CUP.
Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):
- 1 EUR = 450 CUP.
- 5 EUR = 2 250 CUP.
- 10 EUR = 4 500 CUP.
- 20 EUR = 9 000 CUP.
- 50 EUR = 22 500 CUP.
- 100 EUR = 45 000 CUP.
- 200 EUR = 90 000 CUP.
- 500 EUR = 225 000 CUP.
Preguntas Frecuentes sobre el Mercado de Divisas en Cuba
¿Cuál es el valor del dólar en el mercado informal cubano hoy?
El dólar estadounidense se comercializa hoy a 400 pesos cubanos (CUP) en el mercado informal. Este valor se ha mantenido estable desde inicios de semana, alcanzando un récord según datos del medio independiente elTOQUE.
¿Por qué el euro es la divisa más cara en Cuba?
El euro se cotiza a 450 CUP, siendo la divisa más cara en el mercado informal cubano. Su alto valor se debe a su escasa disponibilidad y creciente demanda por parte de viajeros y personas que realizan transacciones en el extranjero. Además, la continua depreciación del peso cubano refuerza su posición.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y cuál es su valor actual?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es un mecanismo de control para las divisas dentro de Cuba, utilizado principalmente en tiendas estatales. Actualmente, su valor es de 200 CUP en el mercado informal. Aunque fue una herramienta importante, el gobierno ya no la acepta en la mayoría de sus tiendas.
¿Cómo ha evolucionado la tasa de cambio del dólar en los últimos meses?
El dólar ha mostrado una tendencia al alza en el mercado informal cubano. Desde marzo de 2025, cuando estaba en 345 CUP, ha llegado a 400 CUP en agosto. Esta evolución refleja la inflación y la fuerte demanda de divisas extranjeras en la isla, mientras el peso cubano continúa perdiendo poder adquisitivo.
