¿Cuánto vale el dólar hoy en Cuba? Tasas del mercado informal este sábado

El dólar estadounidense se comercializa este 16 de agosto a 400 pesos cubanos en el mercado informal de divisas. Mantiene el valor récord alcanzado a inicios de semana, según datos publicados por elTOQUE.

Por su parte, el euro también se mantiene al alza. Este sábado su precio es de 450 CUP. Es la divisa más fuerte en la isla. La Moneda Libremente Convertible (MLC) se comercializa a 200 CUP desde hace varios días.

La estabilidad de las divisas en estos altos valores en el mercado negro no sorprende a los cubanos, pero sí genera inquietud. Algunos hablan de una posible consolidación de los precios y se preocupan por la persistente depreciación del peso cubano.

Otros se alarman por el MLC, que fue creado como un mecanismo de control para las divisas dentro del país, pero el gobierno ya no lo acepta en la mayoría de sus tiendas.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio informal en Cuba, sábado 16 de agosto, 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar (USD) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

Tasa de cambio del euro (EUR) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP)

1 USD = 400 CUP.

5 USD = 2 000 CUP.

10 USD = 4 000 CUP.

20 USD = 8 000 CUP.

50 USD = 20 000 CUP.

100 USD = 40 000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2 250 CUP.

10 EUR = 4 500 CUP.

20 EUR = 9 000 CUP.

50 EUR = 22 500 CUP.

100 EUR = 45 000 CUP.

200 EUR = 90 000 CUP.

500 EUR = 225 000 CUP.

