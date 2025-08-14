Señas del mercado negro de divisas en Cuba: Así se comporta hoy

Sin cambios. Así se ha mostrado el mercado informal de divisas en Cuba en las últimas horas.

Luego de varias jornadas en que las tasas de venta del dólar, del euro y de la Moneda Libremente Convertible (MLC) se han mostrado inquietas, este 14 de agosto se percibe calma.

Este jueves, tanto el dólar como la moneda estadounidense consolidan los valores a que escalaron esta misma semana: la moneda europea se mantiene en 450 CUP y el dólar en 400, cifras récord en ambos casos.

Evolución de la tasa de cambio

En el caso de la MLC, sigue a 200 CUP, precio al que arribó ayer y que se percibe, a fin de cuentas, como el enésimo fracaso de las políticas económicas del régimen cubano.

"No es una moneda ni mucho menos algo que pudiéramos 'convertir libremente'. Fue el engendro abortado por el difunto CUC, y no es otra cosa que el dólar de las remesas que GAESA convierte en un bono, útil solo para comprar muy poco y en determinados comercios estatales controlados por los militares", así la definió esta misma semana Efraín González en artículo de análisis para Cubanet.

Mientras tanto, el gobierno cubano sigue sin dar pistas sobre la llegada de cambios que anticipó hace algunas semanas.

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año.

Sin embargo, de momento nada se ha concretado.

Tasa de cambio hoy 14/08/2025 - 10:47 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 200 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 14 de agosto:

1 USD = 400 CUP.

5 USD = 2 000 CUP.

10 USD = 4 000 CUP.

20 USD = 8 000 CUP.

50 USD = 20 000 CUP.

100 USD = 40 000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2 250 CUP.

10 EUR = 4 500 CUP.

20 EUR = 9 000 CUP.

50 EUR = 22 500 CUP.

100 EUR = 45 000 CUP.

200 EUR = 90 000 CUP.

500 EUR = 225 000 CUP.