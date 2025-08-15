Mercado informal de divisas en Cuba sigue estable en máximos históricos

El mercado informal de divisas en Cuba amaneció este viernes 15 de agosto sin cambios, manteniéndose en los valores récord alcanzados a inicios de semana.

Según datos publicados por elTOQUE, el dólar estadounidense se mantiene a primeras horas de la mañana en 400 pesos cubanos (CUP), el euro en 450 CUP y la Moneda Libremente Convertible (MLC) en 200 CUP.

Tras varias jornadas de variaciones, la estabilidad registrada el 15 de agosto confirma la consolidación de precios que, aunque celebrada por quienes necesitan previsibilidad, también refleja la persistente depreciación del peso cubano.

La MLC, creada como un mecanismo de control para las divisas dentro del país, continúa generando críticas. Esta semana, el analista Efraín González la definió en Cubanet como “el engendro abortado por el difunto CUC” y “un bono útil solo para comprar muy poco y en determinados comercios estatales controlados por los militares”.

Evolución de la tasa de cambio

Mientras tanto, el gobierno cubano sigue sin ofrecer detalles sobre las “transformaciones” en el mercado cambiario oficial que el primer ministro Manuel Marrero anunció para el segundo semestre del año.

A un mes de sus declaraciones, no se han concretado medidas y las expectativas se diluyen en medio del silencio oficial.

Tasas de cambio del 15/08/2025 — 07:55 am

USD: 1 = 400 CUP | 100 = 40 000 CUP

EUR: 1 = 450 CUP | 100 = 45 000 CUP

MLC: 1 = 200 CUP

Con la inflación y la escasez golpeando el poder adquisitivo, la población continúa recurriendo al mercado informal para acceder a divisas, mientras el peso cubano sigue perdiendo terreno frente al dólar y el euro.

Actualmente las remesas de los emigrados constituyen el principal sostén de millones de hogares en todo el país.