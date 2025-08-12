¡Sorpresa! Aumento récord del dólar y del euro en Cuba y caída imparable de la MLC

Jornada de cambios de las tres monedas de referencia en Cuba: Suben el dólar y el euro, mientras que la Moneda Libremente Convertible (MLC) da un paso más hacia el abismo.

Luego del pasito atrás de este lunes, el dólar sube hoy dos pesos y escala a los 400 pesos, cifra récord de venta para la moneda estadounidense en el mercado informal cubano; umbral que muchos anticiparon alguna vez que sería rebasado.

Subidón todavía más impresionante el del euro, que este martes sube cinco pesos de golpe y se planta en los 450 CUP, hundiendo todavía más al peso cubano y también el poder adquisitivo de quienes no tienen acceso a esta u otras divisas.

Resulta realmente chocante pesar que solo dos euros pueden suponer al cambio informal 900 pesos. Ello supone que algunos pensionados en Cuba ahora mismo solo están ganando el equivalente a unos tres euros y pico.

Evolución de la tasa de cambio

En julio, Manuel Marrero anunció transformaciones en el mercado cambiario oficial en Cuba, cambios que -según indicó- están previstos para este segundo semestre del año.

Que se apure, porque mientras el gobierno cubano se estudia su enésima reforma económica, el dólar y el euro están bailando la danza de los récords, ello mientro la MLC sigue agonizante.

Y es que la Moneda Libremente Convertible baja hoy cinco pesos y se sitúa en 205 CUP, cada vez más cerca de caer por debajo del umbral de los 200.

Mientras la MLC parece condenada a desaparecer, el dólar y el euro se fortalecen, entre otras razones por la innegable escasez de divisas en entidades oficiales, la inflación, la disminución de la producción interna y la alta demanda de dólares para importaciones privadas, viajes y ahorro.

Lo lamentable es que esta subida impacta directamente en el poder adquisitivo de la población, encareciendo productos básicos y servicios que dependen de importaciones, y acentúa la desigualdad económica entre quienes tienen acceso a divisas y quienes dependen exclusivamente de salarios en moneda nacional

Tasa de cambio hoy 12/08/2025 - 7:03 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 400 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 450 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 205 CUP.

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 12 de agosto:

1 USD = 400 CUP.

5 USD = 2 000 CUP.

10 USD = 4 000 CUP.

20 USD = 8 000 CUP.

50 USD = 20 000 CUP.

100 USD = 40 000 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 450 CUP.

5 EUR = 2 250 CUP.

10 EUR = 4 500 CUP.

20 EUR = 9 000 CUP.

50 EUR = 22 500 CUP.

100 EUR = 45 000 CUP.

200 EUR = 90 000 CUP.

500 EUR = 225 000 CUP.