El peso cubano en caída libre mientras avanza la dolarización

El peso cubano sigue perdiendo valor a un ritmo acelerado, golpeado por la inflación, la escasez y una economía cada vez más dolarizada. Este martes, el mercado informal marcó un nuevo hito: el dólar alcanzó los 400 CUP y el euro los 450 CUP, cifras récord que confirman el deterioro de la moneda nacional.
Mientras tanto, la Moneda Libremente Convertible (MLC) continúa desplomándose, con una cotización de apenas 205 CUP, muy cerca de romper el piso de los 200. La depreciación del MLC se explica, en parte, por la reconversión de cada vez más tiendas estatales a ventas en dólares, dejando esta divisa intermedia con menos utilidad práctica para la población.
La situación refleja una dolarización creciente: el dólar y el euro se consolidan como monedas fuertes para importaciones privadas, viajes, ahorro y compras en un mercado estatal que reduce su oferta en pesos y MLC. Sin acceso a estas divisas, millones de cubanos ven desplomarse su poder adquisitivo; algunos pensionados apenas reciben el equivalente a tres o cuatro euros al mes, mientras los precios de alimentos y servicios esenciales siguen subiendo.
La combinación de inflación, caída productiva y restricciones cambiarias acentúa la desigualdad entre quienes reciben remesas o tienen ingresos en divisas, y quienes dependen exclusivamente de salarios estatales en pesos cubanos. Para muchos, la moneda nacional se ha convertido en un símbolo de pérdida de valor y de confianza, mientras el país avanza, de facto, hacia un esquema económico sostenido en monedas extranjeras.
Preguntas frecuentes sobre la crisis monetaria en Cuba
¿Por qué el peso cubano sigue perdiendo valor frente al dólar y el euro?
El peso cubano se devalúa debido a la inflación, la escasez y una economía dolarizada. La creciente demanda de divisas fuertes como el dólar y el euro para importaciones, ahorro y compras en un mercado estatal dolarizado contribuye al deterioro de la moneda nacional.
¿Cómo afecta la devaluación del peso cubano a la población?
La devaluación del peso cubano disminuye el poder adquisitivo de la población, especialmente de aquellos que dependen de salarios estatales y no tienen acceso a divisas extranjeras. Esto encarece productos básicos y servicios esenciales, aumentando la desigualdad económica.
¿Qué es la Moneda Libremente Convertible (MLC) y por qué está perdiendo valor?
La Moneda Libremente Convertible (MLC) es una divisa utilizada en tiendas estatales en Cuba. Su valor se ha desplomado debido a la reconversión de tiendas a ventas en dólares, falta de respaldo físico en divisas y desabastecimiento en las tiendas que operan con MLC, reduciendo su utilidad práctica.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para enfrentar la crisis monetaria?
El gobierno cubano ha anunciado transformaciones en el mercado cambiario oficial, pero estas reformas aún no han logrado generar confianza ni estabilidad. La falta de una tasa de cambio oficial confiable y salarios acordes sigue siendo un obstáculo significativo.
