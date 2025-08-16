Tasa de cambio informal en Cuba: Estabilidad del dólar y el euro refleja pérdida del 9% en salarios medios

El salario medio mensual en Cuba, fijado oficialmente en 5,839 pesos cubanos (CUP), se ha depreciado un 9,25% en su valor equivalente en dólares desde abril hasta la fecha, reflejando el impacto directo de la continua caída del peso cubano en el mercado informal.

En abril de 2025, según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), ese ingreso equivalía a 16,08 dólares estadounidenses tomando como referencia la tasa de cambio no oficial de entonces (1 USD = 363 CUP).

Hoy, con la divisa cotizándose a 400 CUP en las calles, el mismo salario apenas representa 14,60 dólares, lo que significa una pérdida de poder adquisitivo de casi un dólar y medio en apenas cuatro meses.

Tasa de cambio de hoy

De acuerdo con los valores publicados por la plataforma elTOQUE, este sábado 16 de agosto la tasa de cambio en el mercado informal se mantiene estable en máximos históricos:

Evolución de la tasa de cambio

Sábado, 16 Agosto, 2025 - 06:00

Tasa de cambio del dólar ( USD ) a pesos cubanos CUP: 400 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del euro ( EUR ) a pesos cubanos CUP: 450 CUP

) a pesos cubanos CUP: Tasa de cambio del (MLC) a pesos cubanos CUP: 200 CUP

El dólar estadounidense se mantiene como la referencia principal, mientras el euro se cotiza aún más alto, alcanzando los 450 CUP, y la Moneda Libremente Convertible (MLC) se mantiene en 200 CUP.

Lo más leído hoy:

Salarios nominales, ingresos reales

Aunque las cifras nominales de los salarios no han cambiado desde que fueron reportadas en abril, la realidad económica es que esos mismos ingresos permiten acceder cada vez a menos bienes y servicios. La depreciación del peso cubano frente al dólar y el euro erosiona directamente la capacidad de compra de los trabajadores.

Un salario medio de 5,839 CUP hoy equivale a:

14,60 USD

12,98 EUR

En La Habana, la provincia con el ingreso más alto (6,449 CUP), la cifra equivale a 16,12 USD, mientras que en Santiago de Cuba, donde se reporta el salario más bajo (5,123 CUP), apenas llega a 12,81 USD.

Una pérdida silenciosa

La reducción del 9,25% en el valor del salario medio en solo cuatro meses evidencia el ritmo acelerado con el que el peso cubano sigue perdiendo terreno frente a las divisas extranjeras.

En la práctica, esto significa que un trabajador medio hoy puede adquirir un 9% menos de productos importados o de bienes en el mercado interno dolarizado que en abril.

Mientras tanto, el gobierno cubano guarda silencio sobre las prometidas “transformaciones” en el mercado cambiario oficial, anunciadas por el primer ministro Manuel Marrero Cruz para este semestre, pero aún sin concretarse.

En medio de la inflación y la escasez, las familias dependen cada vez más de las remesas enviadas por emigrados, que se han convertido en la principal tabla de salvación para millones de cubanos atrapados en una economía en permanente depreciación.

Cuba frente al mundo: Los salarios más bajos

La depreciación del peso cubano sitúa hoy al salario medio de la Isla entre los más bajos del planeta en términos de su equivalente en dólares.

Según el portal especializado Paylab, países como Etiopía (USD 63,6), la República del Congo (USD 96,7) y Surinam (USD 167,6) encabezan la lista de los peores ingresos medios mensuales en el mundo. Les siguen otras naciones de África y Asia, como Nigeria (USD 222,3), Gambia (USD 222,5) y Bangladesh (USD 222,8).

En ese contexto, el salario medio en Cuba —5 839 CUP— equivale hoy a apenas 14,6 dólares mensuales con la tasa de cambio informal (1 USD = 400 CUP), una cifra muy por debajo incluso del país con el ingreso más bajo reportado a nivel global, que es Etiopía con más de 60 USD.

Comparativa regional

La situación resulta aún más llamativa al observar a países del entorno caribeño y latinoamericano.

En Haití, considerado tradicionalmente uno de los países más pobres del hemisferio, el salario promedio en el sector formal ronda entre 150 y 200 USD mensuales, según datos de TimeCamp y el Banco Mundial.

En Venezuela, otra nación marcada por la crisis, los ingresos fluctúan entre 110 y 230 USD mensuales, dependiendo del sector (público o privado), de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas y consultoras como Ecoanalítica.

Esto significa que un trabajador medio cubano percibe en dólares 10 a 15 veces menos que un haitiano o un venezolano.

Un caso excepcional

Lejos de ubicarse en el grupo de países más pobres del mundo en términos de salario —donde los ingresos medios superan al menos los 60 USD mensuales—, Cuba constituye un caso excepcionalmente crítico: un salario que en la práctica equivale a poco más de 14 dólares, a pesar de que la isla no aparece en las estadísticas globales debido a la manipulación oficial de sus indicadores.

La comparación internacional y regional evidencia que el colapso del peso cubano en el mercado informal ha pulverizado los ingresos reales de la población, colocándolos en una categoría única de precariedad que ni siquiera Haití o Venezuela, países históricamente referenciados por sus crisis estructurales, experimentan en este nivel.

