EE.UU. culpa al régimen cubano por crisis eléctrica: “Han robado tanto que ni pagan sus cuentas”

El Departamento de Estado de Estados Unidos culpó este martes al régimen cubano de perder una de sus últimas fuentes confiables de electricidad por su “mala gestión de la economía” y la corrupción de sus funcionarios.

“Sus funcionarios han robado tanto que el régimen ya ni paga sus cuentas. Inversionistas y proveedores de todo el mundo deberían tomar nota”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje en X

"Al final, es el pueblo cubano quien paga el verdadero precio de la criminal ineptitud del régimen, soportando aún más horas diarias sin electricidad", concluyó el comunicado.

El comentario de Washington llega tras la salida de la patana turca Karadeniz Powership, anclada en el puerto de La Habana y que formaba parte de la generación flotante contratada por el gobierno cubano para aliviar el déficit eléctrico.

La embarcación partió a inicios de agosto por falta de pago y otros incumplimientos contractuales, agudizando la ya tensa situación energética en el país.

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, respondió en la misma red social calificando el mensaje como “vil y cínico”.

Además, acusó a Washington de “rehusar referirse al bloqueo económico, las medidas de reforzamiento y la persecución de finanzas y suministros de combustible” que, según La Habana, agravan la crisis.

La pérdida de la patana turca supone un nuevo golpe para el ya precario sistema eléctrico nacional, que afronta frecuentes apagones debido a la obsolescencia de las termoeléctricas, las averías y la falta de combustible.

Sin el aporte de esa planta flotante, se prevé un aumento de las horas diarias sin electricidad para la población.

En días recientes, una pregunta se ha vuelto recurrente en las redes sociales de los cubanos: ¿Cuántas termoeléctricas se podrían construir con los 18 mil millones de dólares que controla el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)?

La inquietud se reavivó tras el comentario de Javier Bobadilla en Facebook, quien asegura que con ese dinero podría “quintuplicarse la capacidad generativa de Cuba” y sobraría para comprar petróleo.

