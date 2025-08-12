EE.UU. culpa al régimen cubano por crisis eléctrica: “Han robado tanto que ni pagan sus cuentas”

Vídeos relacionados:
El Departamento de Estado de Estados Unidos culpó este martes al régimen cubano de perder una de sus últimas fuentes confiables de electricidad por su “mala gestión de la economía” y la corrupción de sus funcionarios.
“Sus funcionarios han robado tanto que el régimen ya ni paga sus cuentas. Inversionistas y proveedores de todo el mundo deberían tomar nota”, señaló la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos en un mensaje en X
"Al final, es el pueblo cubano quien paga el verdadero precio de la criminal ineptitud del régimen, soportando aún más horas diarias sin electricidad", concluyó el comunicado.
El comentario de Washington llega tras la salida de la patana turca Karadeniz Powership, anclada en el puerto de La Habana y que formaba parte de la generación flotante contratada por el gobierno cubano para aliviar el déficit eléctrico.
La embarcación partió a inicios de agosto por falta de pago y otros incumplimientos contractuales, agudizando la ya tensa situación energética en el país.
Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, respondió en la misma red social calificando el mensaje como “vil y cínico”.
Además, acusó a Washington de “rehusar referirse al bloqueo económico, las medidas de reforzamiento y la persecución de finanzas y suministros de combustible” que, según La Habana, agravan la crisis.
La pérdida de la patana turca supone un nuevo golpe para el ya precario sistema eléctrico nacional, que afronta frecuentes apagones debido a la obsolescencia de las termoeléctricas, las averías y la falta de combustible.
Sin el aporte de esa planta flotante, se prevé un aumento de las horas diarias sin electricidad para la población.
En días recientes, una pregunta se ha vuelto recurrente en las redes sociales de los cubanos: ¿Cuántas termoeléctricas se podrían construir con los 18 mil millones de dólares que controla el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)?
La inquietud se reavivó tras el comentario de Javier Bobadilla en Facebook, quien asegura que con ese dinero podría “quintuplicarse la capacidad generativa de Cuba” y sobraría para comprar petróleo.
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba y el impacto del régimen cubano
¿Por qué el régimen cubano es responsable de la crisis eléctrica en Cuba?
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha señalado que la crisis eléctrica en Cuba es consecuencia de la mala gestión económica y la corrupción del régimen cubano. El gobierno ha priorizado inversiones en turismo en lugar de sectores esenciales, lo que ha dejado al sistema eléctrico en un estado precario y obsoleto.
¿Cómo afecta la salida de la patana turca Suheyla Sultan a la situación energética de Cuba?
La salida de la patana Suheyla Sultan, capaz de generar 240 megavatios, agrava la crisis energética en Cuba. Este barco era una de las últimas fuentes confiables de electricidad en la isla y su retirada, debido a la falta de pago del gobierno cubano, incrementa las horas diarias sin electricidad para la población.
¿Qué impacto tiene la crisis eléctrica en la vida diaria de los cubanos?
La crisis eléctrica en Cuba afecta gravemente a la población, con apagones prolongados que interrumpen el suministro de agua potable, impiden la refrigeración de alimentos y dificultan la cocción debido a la escasez de gas. Los apagones son una carga diaria que contribuye al descontento social y la desesperación de los ciudadanos.
¿Qué medidas ha tomado el régimen cubano ante la crisis energética?
El régimen cubano, a través de su líder Miguel Díaz-Canel, ha reconocido la gravedad de la situación pero ha culpado al embargo estadounidense, sin ofrecer un plan concreto y efectivo para resolver la crisis. Hasta ahora, no se han implementado soluciones viables que alivien la carga energética de la población.
