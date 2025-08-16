Sábado de apagones en Cuba: El déficit de generación se eleva a 1675 MW

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica (UNE) informó este sábado que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) enfrenta un déficit crítico de generación que alcanzará los 1.675 MW durante el horario pico, lo que augura una nueva jornada de apagones masivos en todo el país.

La UNE explicó en un comunicado que en el mejor escenario la disponibilidad al horario pico apenas llegaría a 2.195 MW, frente a una demanda estimada de 3.800 MW.

El resultado sería un déficit de 1.605 MW, con una afectación total a los usuarios de 1.675 MW, lo que prolongará los cortes en gran parte del territorio nacional durante toda la jornada.

Según la nota oficial, en la madrugada de este 16 de agosto se mantuvo afectado el servicio tras un viernes en que los cortes eléctricos se prolongaron durante las 24 horas.

La máxima afectación de la víspera fue de 1.788 MW a las 20:40 horas, un nivel superior a lo planificado, debido a que la demanda resultó mayor a lo previsto.

El SEN tiene actualmente una disponibilidad de 2.135 MW, contra una demanda de 3.527 MW, para un déficit de 1.150 MW, señaló la entidad.

En cuanto a la generación renovable, afirmó que los 25 parques solares fotovoltaicos en funcionamiento aportaron el viernes 2.589 MWh, con una máxima entrega de 552 MW en horas del mediodía.

Se encuentran averiadas la Unidad 8 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Asimismo, están bajo mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes (Cienfuegos) y Unidad 5 de la CTE Renté.

También hay 56 centrales de generación distribuida paralizadas, con un total de 367 MW, por falta de combustible.

Los ciudadanos ya no encuentran consuelo a los apagones.

¨Inhumanidad total, Boca de Camarioca volvió a sus 22 horas de apagón sostenidos, estuvimos 4 días en un programa de apagón que parece que era por alguna inspección. Ya no hay a dónde dirigirse ni quejarse, estamos en manos de nadie¨, comentó un internauta en respuesta a la publicación de la UNE.

