"No he visto ni un cubano aquí": Joven cuenta cómo es su experiencia viviendo en Utah

Una joven cubana que vive en el norte de Utah ha encendido TikTok con una confesión que mezcla nostalgia, humor y sorpresa. “No tengo ninguna conexión que tenga que ver con Cuba. No me he encontrado ni un bar, ni un restaurantico… de hecho no me he encontrado ni un cubano aquí en Utah”, dijo la creadora @lizzv23 en un video que se volvió viral.

Según cuenta, hay días en los que le entra antojo de croquetas, pastelitos o un cafecito, pero no le queda otra que prepararlos en casa. Aun así, asegura que el balance es positivo: “Utah es precioso… la naturaleza aquí es impresionante y por esa parte me fascina”.

Los comentarios fueron un festival. Muchos la felicitaron por vivir “lejos del cubaneo”, con frases como “Lo mejor que te puede pasar”, “Quédate así” o “Bendecida eres”. Otros, más prácticos, le contaron que en el estado sí hay eventos y puntos de encuentro donde podría encontrarse con compatriotas… e incluso la invitaron a un cafecito.

Lizz reaccionó con sorpresa: “Ahora es que me entero sinceramente”, respondió a quienes le aseguraron que hay más cubanos en Utah de los que pensaba. También agradeció las invitaciones y prometió visitar algunos lugares, aunque dejó claro que no planea mudarse a ciudades con más presencia de compatriotas: a los que le propusieron Miami, respondió sin dudar: “No, gracias”.

Entre las respuestas más divertidas, hubo quienes le dijeron que así evita escuchar “reparto a todo volumen” o que “Hialeah es un solar con CDR incluido”. También recibió advertencias sobre el invierno en Utah, a lo que ella contestó: “Me encanta vivir aquí y tener las cuatro estaciones”.

En resumen, lo que empezó como una reflexión personal terminó en un debate viral entre cubanos dentro y fuera de EE.UU., con un detalle claro: Lizz está feliz en su rincón de Utah… aunque las croquetas tenga que hacerlas ella misma.

