Auto impacta contra columna de un portal en Santiago de Cuba

Un accidente de tránsito ocurrido este sábado en el municipio La Maya, provincia de Santiago de Cuba, dejó como saldo un automóvil moderno impactado contra la columna de un portal, según informaron testigos en redes sociales.
Las imágenes del suceso publicadas en la página del reportero independiente Yosmany Mayeta muestran el vehículo incrustado en la estructura de la vivienda, mientras numerosos curiosos se aglomeraban en el lugar para observar el hecho.
Hasta el momento no se ha confirmado si hubo víctimas o heridos.
El caso recuerda otro accidente ocurrido en enero de este año, cuando un auto se estrelló contra una vivienda en la ciudad de Santiago de Cuba.
En aquella ocasión, la casa no estaba al nivel de la calle y contaba con un portal protegido por un muro que evitó daños mayores, aunque fue necesaria la intervención de los bomberos.
Los reportes ciudadanos destacan que este tipo de sucesos son cada vez más frecuentes en la provincia, generando preocupación entre los vecinos por la falta de señalización y el mal estado de muchas calles.
Una internauta comentó la publicación y dijo al respecto: ¨Mi vida dale suave que todavía no asimilamos bien una noticia y ya estas soltando otra bomba, acuérdate que aquí no hay medicamentos¨.
Las autoridades locales no han ofrecido aún un parte oficial sobre las causas del accidente en La Maya.
