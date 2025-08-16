Buscan al conductor responsable de la muerte de un anciano en una carretera de Cuba: "Lo dejó abandonado"

Un conductor que atropelló mortalmente a un anciano en la carretera, poco después del puente de Majagua, en la provincia de Ciego de Ávila, es buscado por las autoridades tras abandonar la escena sin prestar auxilio a la víctima.

La denuncia fue realizada en redes sociales por el usuario Yunior Tamayo Barrios, quien compartió un video en Facebook explicando que conocía previamente al anciano fallecido.

Relató que hace unas semanas lo había ayudado a regresar a casa tras hallarlo desorientado en la carretera, pero el hombre volvió a fugarse de su domicilio y llevaba tres días desaparecido. Fue atropellado el pasado jueves por la noche.

Comentarios en el post de Yunior Tamayo

"A todos mis seguidores compartan para encontrar al responsable. Lo mató y lo dejó hecho un buñuelo, como un perro. Ese chofer tiene que pagar por lo que hizo", dijo Yunior.

Facebook Yunior Tamayo

En los comentarios algunas personas aseguran que la víctima se llamaba Antonio (Tony) y que en el accidente su cuerpo fue arrastrado por hasta 20 metros.

Comentarios en el perfil de Facebook de Tamayo

Las autoridades detallaron que por la huella que dejó el vehículo puede tratarse de un Mercedes Benz. "Compartan por favor en todos los grupos. El que lo hizo no tiene corazón", escribió Tamayo en una publicación que se ha viralizado en Facebook.

El accidente ocurrió poco después del puente de Majagua, en dirección a Ciego de Ávila, y hasta el momento la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no parece haber logrado identificar ni detener al conductor implicado.

