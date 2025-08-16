Buscan al conductor responsable de la muerte de un anciano en una carretera de Cuba: "Lo dejó abandonado"

Un conductor que atropelló mortalmente a un anciano en la carretera, poco después del puente de Majagua, en la provincia de Ciego de Ávila, es buscado por las autoridades tras abandonar la escena sin prestar auxilio a la víctima.
La denuncia fue realizada en redes sociales por el usuario Yunior Tamayo Barrios, quien compartió un video en Facebook explicando que conocía previamente al anciano fallecido.
Relató que hace unas semanas lo había ayudado a regresar a casa tras hallarlo desorientado en la carretera, pero el hombre volvió a fugarse de su domicilio y llevaba tres días desaparecido. Fue atropellado el pasado jueves por la noche.
"A todos mis seguidores compartan para encontrar al responsable. Lo mató y lo dejó hecho un buñuelo, como un perro. Ese chofer tiene que pagar por lo que hizo", dijo Yunior.
En los comentarios algunas personas aseguran que la víctima se llamaba Antonio (Tony) y que en el accidente su cuerpo fue arrastrado por hasta 20 metros.
Las autoridades detallaron que por la huella que dejó el vehículo puede tratarse de un Mercedes Benz. "Compartan por favor en todos los grupos. El que lo hizo no tiene corazón", escribió Tamayo en una publicación que se ha viralizado en Facebook.
El accidente ocurrió poco después del puente de Majagua, en dirección a Ciego de Ávila, y hasta el momento la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) no parece haber logrado identificar ni detener al conductor implicado.
Preguntas frecuentes sobre el accidente en Ciego de Ávila y la búsqueda del conductor
¿Qué ocurrió con el anciano atropellado en Ciego de Ávila?
Un anciano fue atropellado mortalmente en la carretera cerca del puente de Majagua, en Ciego de Ávila, y el conductor responsable abandonó la escena sin prestar auxilio, lo que ha generado una búsqueda por parte de las autoridades para encontrar al culpable.
¿Qué se sabe sobre el vehículo implicado en el atropello?
Las autoridades indicaron que por la huella dejada en la escena, el vehículo implicado podría ser un Mercedes Benz. La comunidad ha sido instada a compartir esta información para ayudar en la identificación y captura del conductor.
¿Por qué no se ha logrado identificar al conductor?
Hasta ahora, las autoridades no han logrado identificar ni detener al conductor implicado en el atropello, posiblemente debido a la falta de testigos directos y evidencias suficientes en el lugar del accidente.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas para reducir los atropellos?
El gobierno cubano ha reportado una disminución en el número de accidentes, pero el número de muertes por atropellos continúa siendo preocupante. Las autoridades enfatizan que el factor humano es la principal causa de los accidentes, y se ha hecho un llamado a los conductores a manejar con mayor precaución.
