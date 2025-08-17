Hija ofrece 250 dólares a quien encuentre a su madre desaparecida, residente en Guantánamo

Vídeos relacionados:

La familia de Annia Robert Isaac, natural de Guantánamo, lanzó un llamado urgente de ayuda y ofrece una recompensa de 250 dólares a quien logre encontrarla y mantenerla a salvo hasta que pueda ser rescatada por sus allegados.

Según la denuncia difundida en redes sociales, la mujer salió de su casa la mañana de este jueves y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.

Su hija mayor, Leyanet Romero Robert, explicó que Annia está enferma de los nervios y, al momento de desaparecer, se encontraba en estado de ebriedad, lo que incrementa la preocupación por su seguridad.

Captura de Facebook

La desaparecida es madre de tres hijos, entre ellos un niño de 10 años y una bebé de apenas 11 meses.

"Salió desde esta mañana y se fue para Santiago de Cuba está enferma de los nervios y está en estado de ebriedad, es mi mamá y tiene 2 niños más pequeños, uno de 10 años y una bebé de 11 meses, dice que va para La Habana", escribió la hija.

La familia aclaró que “ella no es una delincuente ni una mala persona, solo está enferma”, e imploró a cualquier persona que la vea que la acoja en su hogar y llame al número 51554380.

Captura de Facebook

La recompensa será entregada a quien aporte información verificada, envíe fotos o permanezca junto a Annia hasta que sus familiares logren llegar al lugar.

El caso mantiene en vilo a la comunidad, que se ha movilizado para ayudar en la búsqueda.

Captura de Facebook

Recientemente, feministas cubanas lamentaron la falta de protocolos efectivos para alertar sobre desapariciones de mujeres en Cuba a propósito de varios casos abiertos.

Varias cubanas permanecen en paradero desconocido y el régimen no cuenta con un sistema de alerta temprana, con difusión inmediata en medios ni movilización de las autoridades.

Doraiky Águila Vázquez, una mujer habanera de 48 años, desapareció desde el pasado 15 de marzo.

Maydeleisis Rosales Rodríguez, una niña habanera, desapareció hace ya más de cuatro años en Centro Habana.

Asimismo, Damaris Ricardo Frómeta, de 56 años, desapareció en octubre de 2009 en Wajay, municipio Boyeros, en La Habana.

