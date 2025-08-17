Hija ofrece 250 dólares a quien encuentre a su madre desaparecida, residente en Guantánamo

Vídeos relacionados:
La familia de Annia Robert Isaac, natural de Guantánamo, lanzó un llamado urgente de ayuda y ofrece una recompensa de 250 dólares a quien logre encontrarla y mantenerla a salvo hasta que pueda ser rescatada por sus allegados.
Según la denuncia difundida en redes sociales, la mujer salió de su casa la mañana de este jueves y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.
Su hija mayor, Leyanet Romero Robert, explicó que Annia está enferma de los nervios y, al momento de desaparecer, se encontraba en estado de ebriedad, lo que incrementa la preocupación por su seguridad.
La desaparecida es madre de tres hijos, entre ellos un niño de 10 años y una bebé de apenas 11 meses.
"Salió desde esta mañana y se fue para Santiago de Cuba está enferma de los nervios y está en estado de ebriedad, es mi mamá y tiene 2 niños más pequeños, uno de 10 años y una bebé de 11 meses, dice que va para La Habana", escribió la hija.
La familia aclaró que “ella no es una delincuente ni una mala persona, solo está enferma”, e imploró a cualquier persona que la vea que la acoja en su hogar y llame al número 51554380.
La recompensa será entregada a quien aporte información verificada, envíe fotos o permanezca junto a Annia hasta que sus familiares logren llegar al lugar.
El caso mantiene en vilo a la comunidad, que se ha movilizado para ayudar en la búsqueda.
Recientemente, feministas cubanas lamentaron la falta de protocolos efectivos para alertar sobre desapariciones de mujeres en Cuba a propósito de varios casos abiertos.
Varias cubanas permanecen en paradero desconocido y el régimen no cuenta con un sistema de alerta temprana, con difusión inmediata en medios ni movilización de las autoridades.
Doraiky Águila Vázquez, una mujer habanera de 48 años, desapareció desde el pasado 15 de marzo.
Maydeleisis Rosales Rodríguez, una niña habanera, desapareció hace ya más de cuatro años en Centro Habana.
Asimismo, Damaris Ricardo Frómeta, de 56 años, desapareció en octubre de 2009 en Wajay, municipio Boyeros, en La Habana.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones en Cuba y el caso de Annia Robert Isaac
¿Qué se sabe sobre la desaparición de Annia Robert Isaac en Guantánamo?
Annia Robert Isaac desapareció después de salir de su casa en Guantánamo la mañana del jueves. Su familia, preocupada, ha ofrecido una recompensa de 250 dólares para quien la encuentre y la mantenga segura hasta que ellos puedan llegar. Annia padece de problemas nerviosos y estaba en estado de ebriedad al momento de su desaparición.
¿Por qué las desapariciones de mujeres en Cuba son un tema de preocupación creciente?
La falta de protocolos efectivos y un sistema oficial de alerta temprana para desapariciones en Cuba ha generado preocupación. Casos como el de Doraiky Águila Vázquez, quien lleva meses desaparecida, evidencian la inacción del gobierno y la necesidad de que las familias recurran a redes sociales y recompensas para buscar a sus seres queridos. Este vacío en la respuesta oficial incrementa la angustia y el riesgo para las personas desaparecidas.
¿Cuál es el papel de las plataformas feministas en las desapariciones de mujeres en Cuba?
Plataformas como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han sido fundamentales en la difusión de información sobre desapariciones. Han activado alertas como la Alerta Yeniset para casos de mujeres desaparecidas, proporcionando detalles físicos y de vestimenta, y movilizando a la comunidad para aumentar las posibilidades de localización en un contexto donde las autoridades no ofrecen un apoyo efectivo.
¿Qué se ha hecho para encontrar a Annia Robert Isaac y cómo puede ayudar la comunidad?
La familia de Annia ha solicitado ayuda a la comunidad para encontrarla, ofreciendo una recompensa económica. Han pedido que cualquier persona que la vea la acoja y se comunique al número proporcionado para coordinar su rescate. La colaboración ciudadana y la difusión en redes sociales son fundamentales para localizar a Annia y otras personas desaparecidas en Cuba.
