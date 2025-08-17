Hombre que asesinó a la familia de su exesposa e incendió su casa tiene fecha de ejecución en Florida

David Pittman, de 63 años, fue condenado a muerte por asesinar a los padres y a la hermana de su exesposa en 1990.

El estado de Florida fijó para el próximo 17 de septiembre la ejecución de David Pittman, un hombre condenado a muerte por el brutal asesinato de los padres y la hermana menor de su exesposa, a quienes apuñaló en 1990 antes de prender fuego a su vivienda en el condado de Polk.

La orden de ejecución fue firmada el viernes pasado por el gobernador republicano Ron DeSantis, y de cumplirse, marcará la duodécima ejecución del año en Florida, un récord histórico desde que se reinstauró la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, según reportaron Fox News y CNN.

Pittman, hoy de 63 años, atravesaba un proceso de divorcio con su entonces esposa, Marie, cuando irrumpió en la casa de sus suegros, Clarence y Barbara Knowles, en mayo de 1990. Allí los apuñaló mortalmente junto a la hija menor del matrimonio, Bonnie Knowles, según detallaron las autoridades.

Tras el ataque, incendió la vivienda y huyó en el auto de la joven, al que también prendió fuego más tarde. Un testigo lo identificó huyendo del vehículo en llamas, mientras un informante de la cárcel testificó que Pittman confesó los crímenes.

En 1991, Pittman fue declarado culpable de tres cargos de asesinato en primer grado, además de incendio provocado y hurto mayor, por lo que recibió la sentencia de muerte.

Récord de ejecuciones bajo la gubernatura de DeSantis

De cumplirse la condena, Pittman se convertirá en el duodécimo reo ejecutado en Florida en 2025, lo que supera ampliamente el récord anterior de ocho ejecuciones en un año, registrado en 2014.

Florida es el estado con más ejecuciones este año, con nueve muertes ya llevadas a cabo hasta julio, mientras que Texas y Carolina del Sur comparten el segundo puesto con cuatro cada uno. En total, 28 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2025, superando las cifras de años recientes.

El caso Pittman no está cerrado del todo, puesto que la Corte Suprema de Florida tiene pendiente una audiencia de apelación, y también se espera que su defensa intente frenar la ejecución ante la Corte Suprema de Estados Unidos, de acuerdo con ambas cadenas de noticias.

