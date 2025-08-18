Cuba amanece con otro día de apagones masivos cercanos a los 1,800 MW

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) informó este lunes que el país seguirá sometido a apagones generalizados, tras registrar el domingo una afectación máxima de 1,698 MW a las 20:50 horas, cifra superior a lo planificado debido al incremento de la demanda, según explicó la propia entidad estatal.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) amaneció hoy con una disponibilidad de apenas 1,940 MW frente a una demanda de 3,160 MW, lo que supone un déficit de 1,250 MW desde las primeras horas de la mañana. Para el horario del mediodía, la UNE estimó que la afectación se mantendrá en torno a ese nivel, sin grandes variaciones.

Captura de pantalla Facebook / UNE

De acuerdo con el parte oficial, el sistema continúa gravemente limitado por averías en las termoeléctricas: la Unidad 5 de Mariel, la Unidad 5 de Nuevitas, las Unidades 3 y 6 de Renté y la Unidad 2 de Felton permanecen fuera de servicio.

A ello se suman otras plantas en mantenimiento programado —como la Unidad 2 de Santa Cruz y la Unidad 4 de Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos—, más 280 MW restringidos por limitaciones térmicas.

Los problemas por falta de combustible agravan la situación: 68 centrales de generación distribuida, con 395 MW de capacidad, permanecen paralizadas, lo que deja al SEN aún más vulnerable.

La UNE anunció que, para el horario pico de este lunes, podrían incorporarse 100 MW de motores de generación distribuida actualmente detenidos por falta de combustible, así como la Unidad 5 de Nuevitas con 60 MW, en proceso de arranque.

Con esas incorporaciones, la entidad prevé una disponibilidad máxima de 2,100 MW frente a una demanda de 3,800 MW, lo que se traduciría en un déficit de 1,700 MW y apagones estimados de hasta 1,770 MW en todo el territorio nacional.

En medio de la peor crisis energética de las últimas décadas, los cubanos afrontan otro día marcado por cortes de luz prolongados, calor sofocante y creciente frustración con la gestión del régimen.