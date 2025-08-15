Administración Trump alcanza cifra récord de más de 1,400 deportaciones diarias

La administración de Donald Trump alcanzó un nuevo récord, con un promedio de deportaciones de 1,435 inmigrantes indocumentados al día en las últimas dos semanas, la cifra más alta registrada en la historia reciente del país.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, citados por The Washington Times, más de 59,000 personas permanecen bajo custodia del ICE, mientras las detenciones diarias se sitúan en alrededor de 930.

Esta tendencia, impulsada por la llamada Big Beautiful Bill —ley que inyecta miles de millones de dólares a las operaciones migratorias y aumenta la capacidad de detención— podría llevar a superar el medio millón de deportaciones en un año, rebasando el récord establecido en 2012 bajo la administración Obama.

En diciembre y enero, durante las últimas semanas de la administración Biden, las detenciones del ICE oscilaron entre 215 y 300 al día, y las deportaciones se situaron entre 500 y 700.

Organizaciones defensoras de los inmigrantes han denunciado que este aumento masivo de expulsiones ha generado un sistema sobrecargado, con reportes de deportaciones erróneas, deterioro de las condiciones en los centros de detención y carencia de garantías procesales básicas.

"Impulsado por una financiación de 45,000 millones de dólares, hay más personas detenidas por motivos de inmigración que nunca en la historia de Estados Unidos", afirmó este viernes el American Immigration Council.

"A medida que la administración Trump aumenta la capacidad de detención, crece la preocupación por un sistema sobrecargado que ha dado lugar a deportaciones erróneas y al deterioro de las condiciones de detención y a la falta de garantías procesales básicas", dijo al Washington Times.

Un juez federal ordenó esta semana mejoras en un centro de Nueva York, donde migrantes fueron obligados a dormir en el suelo.

La estrategia del gobierno de Donald Trump ha reducido significativamente las detenciones en la frontera con México, lo que ha permitido al ICE enfocarse en el interior del país.

A principios de junio, cuando Trump envió al ICE a Los Ángeles, el número diario de detenciones alcanzó un máximo de casi 1,200 inmigrantes. Luego bajaron a unos 850 al día en julio, antes de repuntar a más de 900 entre el 26 de julio y el 9 de agosto.

En las detenciones del 9 de agosto, un 36% de los migrantes tenía condenas penales, un 31% enfrentaba cargos pendientes y un 33% solo registraba infracciones migratorias.

Al final de la administración Biden, más del 60 % tenía condenas penales y menos del 8 % de los detenidos solo tenía infracciones migratorias.

