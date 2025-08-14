ICE detiene a un boxeador cubano que escapó de delegación deportiva oficial en 2022

El boxeador cubano Billy Rodríguez, medallista panamericano que abandonó una delegación oficial en 2022, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami.

Rodríguez, de 28 años, se encontraba en libertad condicional bajo el estatus migratorio I-220A, mientras esperaba su cita de corte para solicitar asilo político en 2027.

Su arresto ha generado alarma en su familia y su entorno deportivo, quienes temen su posible deportación a Cuba, donde creen enfrentaría represalias por su deserción.

Rodríguez huyó de una delegación cubana en México tras una competencia internacional en agosto de 2022, y cruzó la frontera hacia Estados Unidos en busca de libertad y nuevas oportunidades profesionales.

En territorio estadounidense firmó con TBT Promotions y Miguel Cotto Promotions, dos reconocidas compañías del boxeo profesional, acumulando un récord invicto de seis victorias por nocaut.

¿Cómo ocurrió la detención?

La detención de Rodríguez ocurrió el domingo 10 de agosto tras verse involucrado en un accidente vehicular cuando se dirigía a casa de su suegra a recoger leche para su hijo.

En ese momento, agentes policiales lo retuvieron y lo entregaron a las autoridades migratorias.

Su esposa, Lisandra Jardines, contó al periodista Mario Vallejo, para Univision, cómo se enteró de lo sucedido.

“Recibo una llamada de él y me dice ‘estoy detenido’. Le digo ‘¿cómo que detenido?’ y me dice ‘sí, tuve un accidente y no me dejaron explicar ni nada, simplemente me recogieron. Busca un fiancista’”, relató visiblemente afectada.

Lisandra se movilizó de inmediato con su hijo en brazos para pagar la fianza que, según le dijeron, permitiría su liberación en cuestión de horas.

Sin embargo, al final del día todo cambió: “A las ocho de la noche me llaman y me dicen que eso no dependía de ellos. Que era cosa de inmigración y ellos habían tomado el caso”.

Rodríguez fue trasladado al centro de detención de ICE en la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, donde permanece desde entonces.

La familia todavía no ha recibido explicación formal sobre las razones del arresto, considerando que su proceso de asilo estaba activo y que su próxima cita con USCIS estaba fijada para el 13 de septiembre.

“Tú vas preso”: El temor a ser devuelto a Cuba

La posibilidad de ser deportado a Cuba genera angustia en la familia del boxeador.

“Tú eres un desertor, tú no puedes entrar a Cuba… tú vas preso. Tú tienes tu familia creada, tú tienes tu hijo… mi hijo cumple un año el lunes… todo, todo”, dijo su esposa entre lágrimas reflejando la angustia que la embarga y recordando que el régimen cubano no perdona a quienes abandonan sus delegaciones oficiales.

En 2022, el medio JIT, condenó su decisión con dureza.

“Dando la espalda a sus obligaciones contractuales, Billy Rodríguez decidió no regresar a Cuba tras debutar anoche en el boxeo profesional. Condenamos su actitud, ajena al compromiso contraído”, escribió el portal deportivo.

Un entorno deportivo consternado

La detención ha tomado por sorpresa al equipo técnico del boxeador.

Franco González, su entrenador, confirmó la noticia a Telemundo 51.

“Me sorprendió que Billy no se presentara a su entrenamiento. Fue entonces cuando recibí la llamada de su esposa, Lisandra, diciéndome que lo habían detenido”, describió.

Rodríguez estaba entrenando intensamente de cara a una pelea por título en septiembre.

Con un récord invicto de seis combates ganados por nocaut, su carrera avanzaba con fuerza bajo el respaldo de Miguel Cotto Promotions y TBT Promotions

El profesor Eufrasio González, parte de su equipo de entrenamiento, declaró a El Nuevo Herald:

“Espero que todo se resuelva de manera favorable para Billy, porque él no puede regresar a Cuba. Él vino a este país a realizar sus sueños de ser campeón mundial y había renunciado al sistema deportivo cubano porque quería ser un hombre libre”.

Aunque Rodríguez contaba con una cita migratoria activa para 2027 y firmaba anualmente con USCIS como parte de su proceso de asilo, su estatus I-220A no ofrece garantías de protección ante detenciones imprevistas.

Esta forma de libertad condicional ha dejado a miles de cubanos en un limbo legal que puede cambiar por razones administrativas o interpretaciones cambiantes de política migratoria.

Una familia fracturada y un cumpleaños sin padre

Además del drama legal, el impacto humano es profundo. El hijo del boxeador cumple su primer año esta semana y no podrá celebrarlo junto a su padre.

“Este ha sido un golpe muy fuerte para todos en la familia. Estábamos en los preparativos de la fiesta. Ahora nuestro mundo se nos vino abajo”, dijo Lisandra a El Nuevo Herald.

La familia ha recurrido al abogado Wilfredo Allen para asumir la defensa legal.

“Contacté a la oficina del abogado para tratar de que el gobierno de los Estados Unidos entienda que deportar a un deportista desertor es lo mismo que entregarlo en una cárcel de Cuba”, subrayó Lisandra en sus declaraciones a Univision.

"He venido a triunfar"

Antes de su detención, Billy Rodríguez había dado una entrevista al Herald donde expresó su determinación como atleta y como exiliado:

“He venido a triunfar y confío en lo que soy y lo que he logrado. Soy un boxeador disciplinado, que me enfoco en mis metas y no paro hasta conseguirlas”, dijo entonces.

Su carrera, impulsada inicialmente por la promotora Rivalta Boxing, había encontrado un nuevo impulso con Cotto Promotions, lo que lo posicionaba como una figura emergente en el circuito profesional.

Hasta el cierre de esta nota, no hay información adicional sobre el caso.