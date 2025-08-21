Increíble pero cierto: Así resuelven las cubanas una necesidad básica en plena crisis

La creadora de contenidos cubana Darling Mores (@darlingmores) desató una ola de reacciones en TikTok tras publicar un video donde muestra una bolsa con trapos reciclados.

La cubana explicó que esta es la solución que muchas mujeres utilizan para hacer sus propias compresas menstruales, debido a la escasez prolongada de almohadillas íntimas en el país.

El video superó los dos millones de visualizaciones y ha generado miles de comentarios de usuarios que no conciben el nivel de miseria que enfrentan las cubanas.

“Esto es lo que tenemos que usar porque no hay de las otras”, dice Mores, mientras enseña las improvisadas “compresas” de tela.

Recordó que el gobierno vende un paquete mensual de almohadillas íntimas a cada mujer en edad fértil, pero hace más de un año que no llegan a las farmacias.

Las pocas almohadillas sanitarias que se venden en el país hay que encontrarlas en el mercado negro, a precios que pueden equivaler al salario completo de una trabajadora.

Este problema, difícil de imaginar en otros países del mundo, es una realidad cotidiana que sufren las mujeres en silencio, mes tras mes, a lo largo y ancho de Cuba.

Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Productos de Higiene Femenina en Cuba