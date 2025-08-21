Increíble pero cierto: Así resuelven las cubanas una necesidad básica en plena crisis

La creadora de contenidos cubana Darling Mores (@darlingmores) desató una ola de reacciones en TikTok tras publicar un video donde muestra una bolsa con trapos reciclados.
La cubana explicó que esta es la solución que muchas mujeres utilizan para hacer sus propias compresas menstruales, debido a la escasez prolongada de almohadillas íntimas en el país.
El video superó los dos millones de visualizaciones y ha generado miles de comentarios de usuarios que no conciben el nivel de miseria que enfrentan las cubanas.
“Esto es lo que tenemos que usar porque no hay de las otras”, dice Mores, mientras enseña las improvisadas “compresas” de tela.
Recordó que el gobierno vende un paquete mensual de almohadillas íntimas a cada mujer en edad fértil, pero hace más de un año que no llegan a las farmacias.
Las pocas almohadillas sanitarias que se venden en el país hay que encontrarlas en el mercado negro, a precios que pueden equivaler al salario completo de una trabajadora.
Este problema, difícil de imaginar en otros países del mundo, es una realidad cotidiana que sufren las mujeres en silencio, mes tras mes, a lo largo y ancho de Cuba.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Productos de Higiene Femenina en Cuba
¿Por qué las mujeres en Cuba utilizan trapos reciclados como compresas menstruales?
Las mujeres en Cuba recurren a trapos reciclados debido a la escasez prolongada de almohadillas íntimas. El gobierno ofrece un paquete mensual de almohadillas íntimas a cada mujer en edad fértil, pero desde hace más de un año no se distribuyen regularmente en las farmacias. Las pocas disponibles se encuentran en el mercado negro a precios muy altos, a menudo equivalentes al salario completo de una trabajadora.
¿Cuántas toallas sanitarias reciben las mujeres en Cuba al mes?
En Cuba, las mujeres reciben un paquete al mes con cinco o seis toallas sanitarias de una única marca llamada Mariposa. Esta cantidad es insuficiente para muchas, especialmente si el periodo menstrual dura más de lo normal, lo que obliga a buscar alternativas como el uso de algodón o trapos.
¿Cuál es la situación del mercado negro de productos de higiene femenina en Cuba?
El mercado negro es a menudo la única opción para conseguir productos de higiene femenina en Cuba, como las almohadillas íntimas. Los precios en este mercado pueden ser exorbitantes, alcanzando el salario completo de una trabajadora, lo que las hace inaccesibles para muchas mujeres.
¿Qué otras alternativas de productos de higiene femenina existen en Cuba?
Las alternativas son muy limitadas. Aunque algunas personas han sugerido el uso de la copa menstrual, muchas mujeres en Cuba ni siquiera saben de su existencia, y su disponibilidad en la isla es prácticamente nula. La falta de opciones obliga a las mujeres a ser creativas y recurrir a métodos tradicionales como el uso de trapos o algodón.
