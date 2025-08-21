Crisis en Cuba: equipo de béisbol de Santiago suspende entrenamiento por falta de comida

Vídeos relacionados:

El equipo de béisbol de Santiago de Cuba se vio obligado el miércoles a suspender su entrenamiento debido a la falta de alimentos y meriendas para los jugadores, denunció el reportero local Yosmany Mayeta.

“Hoy no había nada para darles de comer, ni siquiera algo ligero que les permitiera continuar con la práctica”, aseguraron fuentes cercanas a los atletas.

El hecho, denunciado por Mayeta en su popular página de Facebook, evidencia la grave crisis alimentaria y organizativa que atraviesa el deporte cubano, golpeado por la escasez, los apagones y la falta de recursos materiales.

El béisbol, considerado deporte nacional en la isla, enfrenta uno de sus momentos más críticos: jugadores mal alimentados, estadios en ruinas y una fuga constante de talentos hacia ligas extranjeras.

Publicación en Facebook

Que un equipo histórico como Santiago de Cuba no pueda garantizar la mínima nutrición a sus peloteros se percibe como una muestra de la decadencia del sistema deportivo, señaló la publicación.

Lo más leído hoy:

No es la primera vez que el tema de la alimentación golpea directamente al alto rendimiento.

En julio, autoridades del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) reconocieron ante la Asamblea Nacional que más del 50% de las competencias del calendario deportivo fueron canceladas debido a la crisis energética y la escasez de alimentos.

Publicación en Facebook

Cristina Luna Morales, presidenta de la comisión parlamentaria de Salud, Cultura y Deporte, admitió que la situación ha impactado en la preparación de los atletas y en el número de practicantes en todo el país.

Incluso Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, reconoció que se han tenido que crear huertos y convenios con productores agropecuarios para garantizar “mínimamente” la dieta de los deportistas en escuelas y centros de entrenamiento.

Preguntas frecuentes sobre la crisis del béisbol y la alimentación en Cuba