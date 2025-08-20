Ejecutan en Florida a hombre que estuvo 43 años en el corredor de la muerte: ¿Qué fue lo que hizo?

Vídeos relacionados:

Florida ejecutó este martes a Kayle Bates, un hombre condenado por secuestrar, agredir y asesinar brutalmente a una mujer en 1982.

La ejecución, llevada a cabo mediante inyección letal en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke, tuvo lugar a las 18:17 (hora del Este), cerrando un caso que durante 43 años mantuvo a la familia de la víctima esperando justicia.

El crimen que estremeció al Panhandle

El 14 de junio de 1982, Janet White, empleada en una oficina de seguros del condado de Bay, en el Panhandle de Florida, fue secuestrada por Bates mientras se encontraba trabajando.

Según los fiscales, Bates la llevó a una zona boscosa detrás del edificio con la intención de violarla. Allí la apuñaló mortalmente y le arrancó un anillo de diamantes del dedo.

Bates fue condenado por asesinato en primer grado, secuestro, robo a mano armada e intento de agresión sexual.

El crimen conmocionó a la comunidad y se convirtió en uno de los casos más escalofriantes de la región.

La brutalidad del ataque, sumada al robo y la tentativa de agresión sexual, agravaron el impacto emocional tanto para la familia de la víctima como para la opinión pública.

Un proceso judicial extenso y lleno de apelaciones

Desde su condena, Bates presentó múltiples recursos legales. Sus abogados alegaron irregularidades en el proceso, incluyendo una demanda contra el gobernador Ron DeSantis, argumentando que el procedimiento de firma de órdenes de ejecución era discriminatorio.

Sin embargo, dicha demanda fue desestimada recientemente por un juez.

Asimismo, el equipo legal de Bates afirmó que durante la fase de sentencia no se tomó debidamente en cuenta que el acusado padecía “daño cerebral orgánico”.

No obstante, esta alegación fue rechazada por la Corte Suprema de Florida.

Finalmente, el pasado viernes el gobernador DeSantis firmó la orden de ejecución y el Departamento de Correccionales del estado activó el protocolo para llevarla a cabo.

Las últimas horas de Kayle Bates

El día de su ejecución, Kayle Bates fue despertado a las 5:15 de la mañana.

Recibió tres visitas: su hija, su hermana y su cuñado.

Según informó el portavoz del Departamento Correccional, Ted Veerman, Bates rechazó una última comida y también declinó reunirse con un consejero espiritual.

Minutos antes de recibir la inyección letal compuesta por tres fármacos -un sedante, un paralizante muscular y un agente que detiene el corazón- se le preguntó si deseaba pronunciar unas últimas palabras. Su respuesta fue simple: “no”.

El testimonio del esposo de la víctima

Randy White, el esposo de Janet White, estuvo presente durante la ejecución.

Más de cuatro décadas después del crimen, pudo presenciar el cumplimiento de la condena.

En una rueda de prensa posterior, visiblemente emocionado, agradeció el respaldo recibido.

“Me siento verdaderamente humilde por la efusión de amor y apoyo de tantas personas que no nos conocían a ninguno de los dos. Os lo agradezco de corazón. Significa más de lo que nunca sabrán”, declaró.

También expresó su agradecimiento al gobernador Ron DeSantis por autorizar finalmente la ejecución, brindando así lo que él consideró una forma de justicia tardía pero necesaria.

Un año de récords en ejecuciones

La ejecución de Bates fue la décima llevada a cabo en Florida en lo que va de año, lo que representa una cifra récord para el estado.

A nivel nacional, hasta este martes se habían realizado 29 ejecuciones en Estados Unidos.

Según datos de organizaciones que monitorean el uso de la pena capital, al menos otras nueve personas están programadas para ser ejecutadas antes de que finalice 2025 en siete estados distintos.

En un lapso de apenas 30 días el estado de Florida ha programado tres ejecuciones, consolidándose como la jurisdicción con más ejecuciones en Estados Unidos este año.

Además de la ejecución 31 de julio de Edward J. Zakrzewski II y la Kayle Bates este 19 de agosto, todavía se prevé una tercera el 28 de agosto, la de Curtis Windom, lo que elevará el total anual de ejecuciones en el estado a 11.

Se trata de una cifra que no solo supera su propio récord histórico -ocho ejecuciones en 2014- sino que representa más de un tercio de las penas capitales en todo el país en lo que va de año

Un sistema en el que se acortan los tiempos de espera

La mayoría de los condenados a muerte en Florida pasan décadas esperando en el corredor de la muerte, pero las autoridades estatales han acelerado los procesos de apelación.

Esta estrategia ha sido interpretada por analistas como una maniobra política, destinada a reafirmar posturas duras sobre la criminalidad en un contexto nacional cada vez más dividido respecto a la pena capital.

Florida no solo lidera en número de ejecuciones en 2025, sino que es también el segundo estado con más personas en el corredor de la muerte (278), superado únicamente por California (585).

Paradójicamente, también ostenta el mayor número de exoneraciones: 30 personas condenadas a muerte han sido posteriormente declaradas inocentes desde 1973.

El cóctel letal y el debate ético

Florida utiliza un protocolo de inyección letal compuesto por tres fármacos: un sedante, un agente paralizante y una sustancia que detiene el corazón.

Este procedimiento, aunque legal, ha sido cuestionado por expertos médicos y organizaciones de derechos humanos debido al riesgo de sufrimiento extremo si no se administra correctamente.

A pesar de estas críticas, el estado continúa empleando este método como su estándar legal de ejecución.

Protestas y voces en contra

La oleada de ejecuciones ha generado fuertes reacciones de grupos civiles y religiosos. La organización Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) ha iniciado campañas para pedir la suspensión de las ejecuciones, denunciando que “cada ejecución nos deshumaniza a todos”.

El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, publicó un artículo oponiéndose firmemente a la pena capital.

En él argumentó que una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional representa un castigo severo, pero compatible con la dignidad humana.

Wenski cuestionó si una sociedad verdaderamente justa necesita recurrir a la muerte como instrumento de justicia.

Además, la Red de Acción organizó una petición pidiendo clemencia en el caso de Zakrzewski, destacando que su jurado no habría podido imponer la pena máxima bajo las normas actuales.

Este resurgimiento de la pena de muerte en Florida contrasta con la tendencia nacional: el apoyo al castigo capital ha caído a uno de sus niveles más bajos desde la década de 1970.

Una encuesta de Gallup en 2024 reveló que solo el 53 % de los estadounidenses lo respalda, comparado con picos cercanos al 80 % en décadas pasadas.