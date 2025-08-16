Régimen cubano insiste en convertir el país en un centro logístico para mercancías de la Unión Económica Euroasiática

Este año está prevista la cuarta comisión conjunta entre La Habana y la Unión Económica Euroasiática

El primer ministro Manuel Marrero Cruz aseguró ante el Consejo Intergubernamental Económico Euroasiático que el gobierno cubano mantiene la “firme decisión” de consolidarse como centro logístico para las mercancías de la Unión Económica Euroasiática (UEE), con la intención de distribuir productos hacia América Latina y el Caribe.

La propuesta incluye estudios que, según el funcionario, demostrarían beneficios mutuos en precios más competitivos y operaciones más rápidas, además de impulsar en Cuba una capacidad industrial para procesar materias primas euroasiáticas y transformarlas en bienes de mayor valor agregado.

Al intervenir de manera telemática en el Consejo Intergubernamental Económico Euroasiático, Marrero insistió en que sectores como la metalurgia, la química, los fertilizantes, la producción de alimentos, el transporte, la energía, la salud y la biotecnología serían los más beneficiados.

En ese marco, anunció la creación de un comité bilateral de logística entre la Cámara de Comercio de Cuba y el Consejo Empresarial de la UEE.

Además, adelantó que este año se celebrará la cuarta comisión conjunta entre La Habana y la Unión Económica Euroasiática, donde se pretende aprobar un plan de colaboración 2025-2030 en comercio, inversión y cooperación.

El funcionario también convocó a las empresas del bloque a participar en la próxima Feria Internacional de La Habana, del 24 al 29 de noviembre.

En su discurso, el jefe de Gobierno cubano volvió a responsabilizar al embargo estadounidense de la crisis económica, calificándolo de “principal obstáculo” para el desarrollo del país, y agradeció a los estados de la UEE por apoyar la exigencia de eliminar esas sanciones.

Marrero mostró a Cuba como un socio dispuesto a “construir puentes”, pero en los hechos refuerza su dependencia de alianzas políticas y económicas externas, sin mostrar un plan claro para resolver la grave situación interna que enfrenta la isla.

A fines de junio, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel propuso crear un centro logístico en Cuba para distribuir mercancías de los países miembros de la UEE hacia América Latina y el Caribe.

Durante la sesión plenaria del IV Foro Económico Euroasiático, celebrada en Minsk, Bielorrusia, el 26 y 27 de junio, Díaz-Canel sugirió aprovechar las capacidades de una zona económica especial al oeste de La Habana como base para este proyecto.

A respecto, afirmó que la capital cubana podría convertirse en un punto de conexión para el tránsito de bienes entre Eurasia y América Latina.

Como parte de la visita del gobernante cubano a Bielorrusia trascendió que una fábrica de tractores prometió suministrar al menos 50 unidades de maquinaria agrícola a Cuba en lo que queda de 2025, en medio de la grave crisis económica que atraviesa la isla y las dificultades del sector agropecuario para garantizar alimentos básicos.

La UEE está integrada por Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Junto a Uzbekistán, Cuba participa como estado observador desde el 11 de diciembre de 2020.

También a fines de junio trascendió que Rusia y Cuba avanzan en una nueva alianza estratégica para levantar un centro logístico conjunto en la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana.

El enclave que podría colocar a la isla en el centro del comercio ruso con América Latina, pero que también plantea preguntas sobre soberanía, dependencia y beneficios reales para la población cubana.

El anuncio fue confirmado por medios oficiales rusos tras el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF 2025).

Según Tatyana Mashkova, presidenta del Comité Nacional de Cooperación Económica de Rusia con América Latina, ambas partes ya trabajan "en paralelo" para establecer este centro en el puerto de aguas profundas más importante de Cuba.

La ZEDM, situada estratégicamente en la entrada del Golfo de México, ya cuenta con infraestructura moderna: terminal de contenedores, zona de libre comercio y conexión ferroviaria. Además, ofrece exenciones fiscales que han atraído a varias empresas rusas, incluso en medio del embargo estadounidense.

La intención declarada del proyecto es agilizar los flujos comerciales entre Moscú y América Latina, usando a Cuba como puente regional. Mashkova adelantó que se exploran también vías para mejorar la cooperación financiera, con el respaldo del Centro Ruso de Exportación, lo que podría reducir barreras logísticas y facilitar operaciones bilaterales.

Además, el gobierno cubano ha ofrecido 50 hectáreas dentro de la ZEDM para la creación de un parque industrial destinado a la UEE. El terreno sería arrendado por 50 años, con posibilidad de prórroga.

El proyecto en la ZEDM se vende como motor de desarrollo, pero para la mayoría de los cubanos la verdadera incógnita es si dejará algo más que discursos oficiales: empleos mal pagados, precios inaccesibles y promesas vacías.

Crece además la alarma por el peso creciente de Rusia en la economía y la política de la isla, lo que refuerza la dependencia externa de un régimen con cada menos apoyos financieros y sin respuestas a la crisis interna.

