Díaz-Canel regaña a productores agropecuarios cubanos: “No es falta de recursos, es de voluntad”

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel cuestionó abiertamente a los productores agropecuarios del país durante una visita a la CPA Amistad Cuba-Cambodia, en el municipio de Jaruco, donde elogió los resultados obtenidos por esa cooperativa en condiciones adversas, pero lanzó una crítica directa al resto del sector agrícola nacional.

"Ustedes, en los años más malos, con menos combustible y recursos, logran resultados buenos y han incrementado los rendimientos. Ahora, han aplicado ciencia e innovación. ¿Por qué los otros productores cubanos no lo han hecho así? ¿Qué es lo que falta para hacerlo así?" cuestionó Díaz-Canel.

El mandatario no se quedó en la pregunta retórica, subió el tono inquisidor. "Los buenos resultados son base de voluntad, no son por recursos, es a base de voluntad y de entender el momento en que estamos, porque de momentos duros salen las soluciones. Eso nos lo enseñó Fidel Castro", afirmó.

La frase, lejos de destacar la experiencia "exitosa" de esta CPA cañera, dejó entrever una crítica a la ineficiencia generalizada del resto del aparato productivo agrícola del país, que atraviesa una crisis sostenida de bajos rendimientos, desabastecimiento y pérdida de fuerza laboral.

¿Cuáles son los resultados de la CPA que elogió Díaz-Canel?

La CPA Amistad Cuba-Cambodia está especializada en el cultivo de la caña. Díaz-Canel expresó que “estos son los ejemplos que no nos dejan rendirnos”, al conocer que la cooperativa ha logrado incrementar sus rendimientos de forma sostenida.

Luis Pérez Gil, presidente de la CPA, aseguró que en la campaña 2023/2024 se lograron 22,44 toneladas por hectárea, y se espera que para la zafra 2025/2026 se alcancen 44 toneladas por hectárea, gracias al uso de técnicas agroecológicas y del bioestimulante cubano Lebame, elaborado con microorganismos eficientes.

En un inicio el uso del producto generó resistencia, pero actualmente se ha extendido su aplicación por los resultados obtenidos. “Viendo los resultados que estamos teniendo, ahora todo el mundo lo quiere”, afirmó Pérez Gil.

La cooperativa cuenta con 2,437 hectáreas, de las cuales más de 850 están dedicadas a la caña, aunque solo el 52 % de esa superficie está sembrada. Destinan más de 700 hectáreas a la ganadería, incluyendo bovinos, ovinos, caprinos y próximamente búfalos. Hay 314 hectáreas para plantaciones forestales y más de 40 hectáreas a frutales y cultivos varios.

La diversificación les permite autoabastecer a sus comedores y vender algunos productos a la comunidad y centros priorizados. También comercializan carbón vegetal, madera rolliza, leche y carne de diversas especies, e incluso prestan servicios técnicos y de transporte a otras unidades productivas, incluyendo corte y tiro de caña durante la zafra.

Los ingresos permiten un anticipo mensual promedio de 12,200 pesos (30 dólares estadounidenses al cambio actual en el mercado informal) para cooperativistas, 10,350 (25 dólares) para trabajadores contratados y hasta 45,000 pesos (111 dólares) en el caso de la brigada cañera, cifras que, según el presidente de la CPA, garantizan la estabilidad laboral.

