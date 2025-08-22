El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel cuestionó abiertamente a los productores agropecuarios del país durante una visita a la CPA Amistad Cuba-Cambodia, en el municipio de Jaruco, donde elogió los resultados obtenidos por esa cooperativa en condiciones adversas, pero lanzó una crítica directa al resto del sector agrícola nacional.
"Ustedes, en los años más malos, con menos combustible y recursos, logran resultados buenos y han incrementado los rendimientos. Ahora, han aplicado ciencia e innovación. ¿Por qué los otros productores cubanos no lo han hecho así? ¿Qué es lo que falta para hacerlo así?" cuestionó Díaz-Canel.
El mandatario no se quedó en la pregunta retórica, subió el tono inquisidor. "Los buenos resultados son base de voluntad, no son por recursos, es a base de voluntad y de entender el momento en que estamos, porque de momentos duros salen las soluciones. Eso nos lo enseñó Fidel Castro", afirmó.
La frase, lejos de destacar la experiencia "exitosa" de esta CPA cañera, dejó entrever una crítica a la ineficiencia generalizada del resto del aparato productivo agrícola del país, que atraviesa una crisis sostenida de bajos rendimientos, desabastecimiento y pérdida de fuerza laboral.
¿Cuáles son los resultados de la CPA que elogió Díaz-Canel?
La CPA Amistad Cuba-Cambodia está especializada en el cultivo de la caña. Díaz-Canel expresó que “estos son los ejemplos que no nos dejan rendirnos”, al conocer que la cooperativa ha logrado incrementar sus rendimientos de forma sostenida.
Luis Pérez Gil, presidente de la CPA, aseguró que en la campaña 2023/2024 se lograron 22,44 toneladas por hectárea, y se espera que para la zafra 2025/2026 se alcancen 44 toneladas por hectárea, gracias al uso de técnicas agroecológicas y del bioestimulante cubano Lebame, elaborado con microorganismos eficientes.
Lo más leído hoy:
En un inicio el uso del producto generó resistencia, pero actualmente se ha extendido su aplicación por los resultados obtenidos. “Viendo los resultados que estamos teniendo, ahora todo el mundo lo quiere”, afirmó Pérez Gil.
La cooperativa cuenta con 2,437 hectáreas, de las cuales más de 850 están dedicadas a la caña, aunque solo el 52 % de esa superficie está sembrada. Destinan más de 700 hectáreas a la ganadería, incluyendo bovinos, ovinos, caprinos y próximamente búfalos. Hay 314 hectáreas para plantaciones forestales y más de 40 hectáreas a frutales y cultivos varios.
La diversificación les permite autoabastecer a sus comedores y vender algunos productos a la comunidad y centros priorizados. También comercializan carbón vegetal, madera rolliza, leche y carne de diversas especies, e incluso prestan servicios técnicos y de transporte a otras unidades productivas, incluyendo corte y tiro de caña durante la zafra.
Los ingresos permiten un anticipo mensual promedio de 12,200 pesos (30 dólares estadounidenses al cambio actual en el mercado informal) para cooperativistas, 10,350 (25 dólares) para trabajadores contratados y hasta 45,000 pesos (111 dólares) en el caso de la brigada cañera, cifras que, según el presidente de la CPA, garantizan la estabilidad laboral.
Preguntas frecuentes sobre la agricultura y producción en Cuba bajo el régimen de Díaz-Canel
¿Por qué Miguel Díaz-Canel critica a los productores agropecuarios cubanos?
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel critica a los productores agropecuarios por no lograr los mismos resultados que la CPA Amistad Cuba-Cambodia, que ha incrementado sus rendimientos en condiciones adversas. Díaz-Canel argumenta que la clave del éxito es la "voluntad" y no los recursos, sugiriendo que el sector agrícola es ineficiente debido a la falta de determinación.
¿Cuáles son los logros de la CPA Amistad Cuba-Cambodia que Díaz-Canel destacó?
La CPA Amistad Cuba-Cambodia ha logrado incrementar sus rendimientos de caña a 22,44 toneladas por hectárea en la campaña 2023/2024, con una expectativa de alcanzar 44 toneladas en 2025/2026. Se ha destacado por el uso de técnicas agroecológicas y del bioestimulante cubano Lebame, lo que ha generado interés y adopción en otros productores.
¿Cuál es la situación actual de la producción de azúcar en Cuba?
La producción de azúcar en Cuba ha caído a menos de 150,000 toneladas en la zafra 2024-2025, marcando un mínimo histórico. La crisis azucarera se debe a la escasez de caña, apagones frecuentes, falta de combustible y deterioro de la infraestructura, lo que obliga al país a depender de importaciones para satisfacer la demanda interna.
¿Qué medidas ha propuesto Díaz-Canel para enfrentar la crisis agrícola en Cuba?
Díaz-Canel insiste en "trabajar duro" y apela al trabajo voluntario para superar la crisis agrícola. Sin embargo, no ha propuesto reformas estructurales profundas, limitándose a exhortaciones sobre la "voluntad" y la "creatividad" como soluciones, a pesar de las restricciones y falta de insumos que enfrentan los productores.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.