Díaz-Canel visita un centro de atención a mendigos en Villa Clara en medio de polémica por abandono estatal

Entre discursos y recorridos: la mendicidad en Cuba desborda lo que muestran los centros oficiales

El presidente Miguel Díaz-Canel visitó el Centro de Protección Social William Darias, en el municipio de Santa Clara, presentado como ejemplo de atención a personas deambulantes, en medio de la polémica por el abandono estatal de miles de mendigos que siguen viviendo en las calles de Cuba sin respuestas reales.

Por la instalación que acoge a personas en situación de calle han pasado, desde julio, 43 individuos de los cuales apenas 30 permanecen allí en la actualidad, pese a que la institución tiene capacidad para 60, reportó a través de su perfil en Facebook el periodista oficialista Henry Omar Pérez.

Acompañado por la primera secretaria del Partido Comunista en Villa Clara Susely Morfa y la gobernadora provincial Milaxy Yanet Sánchez, el mandatario recorrió comedores, dormitorios y consultas médicas, saludando a ancianos mientras asistían a una actividad cultural, en una visita que buscó resaltar la imagen de un Estado que ofrece soluciones a la marginalidad.

Maraiky León Iglesias, jefa del Departamento Provincial de Prevención, Asistencia y Seguridad Social de la Dirección Provincial de Trabajo en Villa Clara, explicó que el procedimiento con esas personas se centra en entrevistas, baños, diagnósticos médicos, entrega de ropa y alimentación, seguidos del traslado a dormitorios, complementados con actividades culturales y deportivas que se presentan como fórmula de reinserción.

Asimismo, apuntó que entre las soluciones que allí se adoptan destacan “la devolución de las personas a sus provincias de residencia, el regreso a sus núcleos familiares o el ingreso a hogares de ancianos u hospitales psiquiátricos, en dependencia de las particularidades de cada caso”.

Según el reporte, Díaz-Canel afirmó que no se trataba solo de resolver un problema social, sino de transformar vidas y aprovechar los saberes de quienes pasan por el centro, palabras que contrastan con la ausencia de un plan real para los miles de cubanos que deambulan en calles y terminales del país sin ningún tipo de asistencia.

La apertura del Centro Provincial de Protección Social en Villa Clara ocurrió pocos días después de que la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, negara la existencia de personas sin hogar en el país.

El 14 de julio, la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, aseguró en una de las comisiones del parlamento que en Cuba “no existen mendigos”, sino personas “disfrazadas”, a quienes calificó además como “borrachos” y “simuladores”.

Sus declaraciones negando la existencia de hambre en la isla y responsabilizando a los ciudadanos por su situación de pobreza generaron un estallido de indignación en redes sociales, medios independientes y sectores de la ciudadanía.

Horas después, el Buró Político del Partido Comunista de Cuba y el Consejo de Estado aceptaron su renuncia, la cual fue presentada, según fuentes oficiales, tras un “análisis conjunto” con la dirección del Gobierno.

Dos días después, el gobierno reconoció que más de 310,000 personas residentes en la isla se encuentran actualmente en situación de pobreza o vulnerabilidad social, en medio de una profunda crisis económica.

A fines del propio mes, el primer ministro Manuel Marrero Cruz visitó el centro de atención a personas en situación de calle en Ciego de Ávila, en un intento por contrarrestar las críticas generadas por las declaraciones de la exministra.

Mientras el Estado cubano maquilla la indigencia con eufemismos como “deambulantes” y “vulnerables”, una población creciente de personas ancianas, enfermas y marginadas sobrevive a la intemperie en Matanzas y el resto de las provincias cubanas, sin políticas efectivas que los amparen ni voluntad real de ver lo que el país esconde bajo la alfombra.

Así lo ha reconocido incluso la prensa oficialista, que en reportajes recientes ha mostrado esa otra ciudad bajo la ciudad, la capa olvidada donde viven quienes lo han perdido casi todo -casa, familia, salud mental, trabajo- y rebuscan entre desechos para sobrevivir.

El periódico provincial Girón publicó el 1 de agosto un trabajo periodístico que reveló la grave situación que viven decenas de personas “deambulantes” en el Centro de Protección Social de Jagüey Grande.

El reportaje “Habitantes del polvo (II): La tierra que nunca fue prometida” documenta las condiciones de vida en este lugar que más que centro de acogida parece, según los testimonios recogidos, “un cementerio de hombres vivos”.

El Acuerdo 10056/2025 del Consejo de ministros define a las personas “deambulantes” como “un trastorno del comportamiento humano multicausal” que implica “la inestabilidad y la inseguridad en el hogar, carencia de autocuidado y autonomía económica, de atención o amparo familiar, así como de un proyecto de vida favorable”.

La medida no aborda con claridad cómo revertir la mendicidad, sino cómo gestionar su visibilidad. Aunque el gobierno aparenta ofrecer soluciones, en realidad no se atacan las condiciones que producen la mendicidad en Cuba.

