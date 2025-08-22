Muere joven madre cubana en accidente de tránsito en EE.UU.

Vídeos relacionados:

Los familiares de la joven cienfueguera Yasira Marín están de luto por su repentina muerte en un accidente de tránsito en Estados Unidos, una tragedia que dejó huérfano a un hijo pequeño.

Aunque las autoridades aún no han confirmado los detalles del siniestro, allegados a la joven aseguran que Yasira viajaba en una motocicleta cuando fue atropellada por un camión de correos.

Para enfrentar los gastos funerarios, su hermana Anasleidy Marín organizó una campaña en GoFundMe que ya ha recaudado más de 5,000 dólares de un objetivo de 5,500.

“En estos momentos tan difíciles, queremos darle una despedida digna y honrar su memoria como ella se lo merece. Les pedimos, de todo corazón, su apoyo para poder cubrir los gastos funerarios y acompañar a su hijo en este duro camino que ahora enfrenta”, expresó la familia en la página.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de dolor e incredulidad. Amigos y conocidos recordaron a la joven como una muchacha alegre y llena de vida.

La pérdida ha golpeado con especial fuerza a su madre, Rafaela Héctor, reconocida en Cienfuegos por haber sido bailarina del hotel Jagua.

En Cienfuegos muchos evocan con tristeza a la joven que partió en busca de un futuro mejor y cuya vida fue truncada inesperadamente.

"No me lo creo todavía coño Yasira, son tantos recuerdos y tantos momentos...", escribió una amiga de la víctima.

"Dios mío, mi amiga de infancia, no lo puedo creer qué dolor tan grande tengo en mi corazón por dios por qué la vida te llevó si todavía no era tiempo, mi amiga", escribió otra.

Los accidentes de tránsito han tenido un impacto devastador en la comunidad cubana en EE.UU., que dejan a muchas familias en duelo y enfrentando dificultades económicas para gestionar los procedimientos funerarios.

La comunidad se ha visto obligada a organizarse y apoyarse mutuamente a través de campañas de recaudación de fondos y mensajes de solidaridad en redes sociales.

