Se muda de Miami a Carolina del Sur y se impresiona por los precios: "Solo puedo decir que salí a tiempo"

Una venezolana en Estados Unidos generó revuelo en TikTok al compartir cuánto pagó por renovar su licencia de conducir en Carolina del Sur: apenas $12.50. La cifra llamó la atención de cientos de usuarios, especialmente de quienes han vivido en Miami, donde los precios por trámites similares pueden alcanzar los 60 dólares por cada categoría de licencia.
La protagonista del video es la usuaria @sarytips, quien se mudó recientemente desde Miami a Carolina del Sur en busca de una vida más asequible. Su testimonio provocó una ola de comentarios de otros migrantes latinos que compartieron sus experiencias tras dejar ciudades de alto costo como Miami o Nueva York.
“Yo vivo en SC, Spartanburg. Súper barato. Compré casa nueva por $175,000 y pago $1,492 por una 3/2 con patio. El seguro de auto por dos carros me cuesta $120”, relató una mujer puertorriqueña. Otra usuaria agregó: “Llevo cinco años en Carolina del Sur. Antes vivía en New Jersey y la vida allá estaba por las nubes”.
Muchas de las reacciones coincidieron en que mudarse de Miami ha representado un respiro económico. “Miami está súper inflado”, escribió una internauta. Otra añadió: “Yo también me mudé hace nueve meses. Fue la mejor decisión que pudimos tomar”.
Sin embargo, no todos fueron elogios. Algunos señalaron que Carolina del Sur tiene otros gastos importantes que no se deben ignorar. “Cuando vayas a pagar el tag del carro hablamos”, advirtió un usuario. “SC paga doble impuesto, pero muchas cosas compensan eso”, comentó otra persona.
En los comentarios, la propia @sarytips respondió a quienes compartían sus experiencias con el costo de vida. Al comparar lo que pagaba por la renta en Miami frente a Carolina del Sur, escribió: “Yo bajé $2,000, imagínate. Un apto 2/2, pero bueno, cada caso es distinto. Solo puedo decir que salí a tiempo...”.
La creadora del video también reaccionó ampliando su experiencia personal: explicó que, aunque tenía su licencia vigente hasta 2026, le entregaron una hoja provisional y deberá esperar dos meses para recibir el plástico. “Me dieron la hoja, me dijeron que dos meses. Yo necesitaba mi plástico mientras y no me lo dieron”, respondió a un usuario. También aclaró que la licencia ya la había sacado en Florida, y que en Carolina del Sur solo la renovó.
“Miami es demasiado caro. Amo Miami, pero cada día me sorprendo más de las cosas que se pagan allá. En vez de sumarnos, nos restan a nuestra economía. Si estás en otro estado y estás pensando en salir de ese estado e irte a uno más barato, espero que evalúes estas cositas”, concluyó la joven, resumiendo el sentimiento compartido por decenas de migrantes latinos que buscan un respiro económico lejos del sur de Florida.
