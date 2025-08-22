Artista cubano Félix Semper se muda de EE.UU. a España y lleva su arte en papel a otro nivel en Europa

El reconocido artista cubano Félix Semper, famoso por sus esculturas plegables hechas con miles de hojas de papel, ha dejado Miami para instalarse en Villaricos, un pequeño pueblo costero de Almería, en el sur de España.

Semper se ha ganado la atención internacional por su técnica única que transforma simples hojas de papel en figuras tridimensionales con apariencia sólida, pero que se expanden como un acordeón, generando hipnóticas ilusiones ópticas.

Su experiencia previa trabajando en una imprenta influyó en su elección del papel como material principal de su obra. Desde su estudio original en Greensboro, Carolina del Norte, ha creado piezas que rinden homenaje a figuras icónicas como Frida Kahlo, Marilyn Monroe, Jimi Hendrix o la cantante Thalía, cuya escultura se viralizó en redes sociales.

El proceso de Semper consiste en pegar capa por capa hojas de papel encolado, logrando esculturas resistentes a la humedad y a la suciedad. Con su traslado a España, el artista continúa desarrollando su distintivo estilo escultórico en un nuevo entorno lleno de estímulos culturales y nuevas oportunidades en Europa.

Cubanoamericanos buscan en España un estilo de vida más tranquilo

Cada vez más cubanoamericanos están optando por mudarse a España, motivados por la nostalgia, la calidad de vida y los vínculos familiares con el país.

Este fenómeno, conocido como “migrantes del retiro”, involucra a ciudadanos estadounidenses de origen cubano que, tras desarrollar sus carreras en EE. UU., deciden invertir en propiedades y establecerse en pueblos de Galicia, Asturias, Andalucía u otras regiones.

Muchos mantienen trabajos remotos, otros retoman su pasión por las aficiones que han marcado sus vidas y otros aprovechan la fortuna ganada en Estados Unidos para relajarse y disfrutar de la calidad de vida que ofrece el país ibérico.

La llamada “Ley de Nietos” ha facilitado el acceso a la nacionalidad española para miles de cubanos y no pocos se mudan desde Miami para España. Este flujo migratorio silencioso refleja una tendencia creciente de jubilación fuera de Estados Unidos, en busca de tranquilidad y conexión cultural.