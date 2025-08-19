Desgarrador testimonio de cubana en España: "Y yo a miles de kilómetros con el corazón partido en mil pedazos"

Cubana en España estalla en TikTok contra el comunismo: “No es solo pobreza, es estar lejos de tu familia”

Una cubana que vive en España compartió en TikTok un testimonio sobre la situación de su abuela en Cuba y la tristeza de no poder acompañarla. El video fue publicado por la usuaria @legmy_ y ha generado numerosas reacciones entre cubanos que se identifican con su experiencia.

“No sé si este sea el video más duro o más sentimental que haga posiblemente, y lo voy a grabar como sea como salgan mis palabras. Mi abuela de casi 90 años que vive en Cuba está enferma, tiene una neumonía silenciosa, y hoy he tenido la noticia que se ha roto la cadera y estoy yo a miles de kilómetros con el corazón partido literalmente en mil pedazos”, expresó.

La joven compartió una reflexión sobre las causas de su dolor: “si me preguntan por qué odio el comunismo es por esta mierda, no es por la miseria ni necesidad, aunque puedo entender perfectamente que a muchos le afecta eso, pero es que te quita el privilegio de estar con tu familia, con tus seres queridos”.

Sobre su situación actual, dijo: “No puedo viajar a Cuba tengo dos niños pequeños que no los puedo dejar aquí, no me los voy a llevar porque no es Cuba un país seguro para mis hijos”.

También se refirió a las condiciones sanitarias en la isla: “si mis hijos se enferman en Cuba ahí no hay un sistema de salud pública que respalde una enfermedad, ni siquiera tienen paracetamol, ni ningún tipo de medicina para darle a un niño enfermo, no tienen nada, o sea, una simple deshidratación y el niño no la cuenta”.

Criticó los costos de viajar a Cuba: “para no decir que los pasajes cuestan un escándalo, como para recordarte que ir a ver a tu familia es un gusto o un placer o no sé qué les pasa a ellos un pasaje cuesta una barbaridad”.

Y describió las dificultades de la vida en el exterior: “España no es un país para hacer dinero, literalmente te metes años ahorrando para tener 3 pesos porque te comes el dinero del mes literalmente en gastos y gastos y gastos que tienes todos los meses”.

“Siento en el alma lo que voy a decir pero es que ser cubano es una desgracia que te persigue a donde vayas”, concluyó.

La joven también ha abordado otros aspectos de su vida como migrante. En otro video contó que después de siete años en España no ha logrado hacer nuevas amistades: “Llevo 7 años en España. En los 7 años que llevo aquí no he hecho ninguna amiga. Ni una sola. Todas las amistades que tengo son viejas mías. No sé, no se me da socializar y cada día que pasa siento que me da vergüenza aproximarme a la gente o iniciar un tema de conversación”.

Ambos testimonios han conectado con decenas de migrantes cubanos, que reconocen en sus palabras una realidad común: la separación forzada de los seres queridos, las dificultades para integrarse y el peso emocional de vivir lejos de la isla.

