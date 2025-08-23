La Unión Eléctrica envía mensaje a las mujeres cubanas: "Ustedes son las que encienden la chispa"

Vídeos relacionados:

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) publicó este miércoles un mensaje de felicitación a propósito del 65 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en el que afirmó, en medio de apagones de hasta 30 horas, que las cubanas son "las que encienden la chispa" y el "motor del progreso".

“Para las mujeres que iluminan nuestro mundo, no solo con la energía que fluye por los cables, sino con la fuerza de su talento, la brillantez de sus ideas y la calidez de su dedicación. Ustedes son las auténticas conductoras del progreso, las que encienden la chispa de la innovación y nos guían hacia un futuro más brillante. Felicidades”, escribió Yurisnay Febles Abreu, directivo de la Empresa Termoeléctrica de Cienfuegos, en la publicación oficial de la UNE en Facebook.

El presidente Miguel Díaz-Canel también se sumó a las celebraciones, sin responsabilizarse por la crisis que mantiene bajo presión y violencia a las mujeres de la isla.

Publicación en Facebook

En su cuenta de X (antes Twitter) aseguró que “cuando hablo de resistencia creativa pienso en la mujer cubana. Por su generosa entrega a la obra común, sonriendo en la dificultad y cantando en el triunfo. Felicidades, queridas compañeras, por esta revolución dentro de la Revolución que ustedes protagonizan”.

Las felicitaciones llegan en un contexto marcado por apagones de hasta 30 horas, desabastecimiento y precariedad que golpean de manera especial a las madres y familias en la isla.

En redes sociales, la plataforma Enlavozdeellas, integrada por mujeres de Camagüey, compartió un testimonio que refleja la otra cara de la realidad: “Ser madre en Cuba duele”.

El texto denuncia cómo la maternidad se convierte en un ejercicio de resistencia, entre cortes eléctricos prolongados, escasez de alimentos y falta de medicamentos.

“Duele cuando pasan 20 horas sin corriente y las 4 que sí tienes apenas alcanzan para cocinar, lavar, planchar. En la farmacia no hay ni una tirita, no hay antibióticos, no hay termómetro, no hay nada”, recoge el relato, ampliamente replicado en las redes.

La publicación también señala el miedo constante a reclamar mejores condiciones, por temor a represalias, aunque subraya el papel de mujeres que se movilizan con “cubos en la mano y niños en brazos” para exigir agua o electricidad.

El deterioro de la vida cotidiana se refleja en la alimentación. Un reciente informe del Food Monitor Program calculó en 40,000 pesos mensuales el costo de la canasta básica para una pareja adulta, cifra muy por encima del salario promedio.

Mientras la UNE felicita a las mujeres como “las que encienden la chispa de la innovación”, en la vida diaria millones enfrentan apagones, hambre y silencio forzado.

