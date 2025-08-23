Cubana de 35 años lucha por su vida tras caer de un cuarto piso en Ecuador: Necesita cirugías urgentes

Vídeos relacionados:

Una cubana residente en Ecuador sufrió un grave accidente tras caer desde un cuarto piso, lo que le provocó múltiples fracturas y lesiones de extrema gravedad que requieren un complejo proceso de rehabilitación.

Según informó Chanay Pinero, prima de la accidentada, la joven se llama Iliana López Ruíz, tiene 35 años y es madre de un niño de dos años.

Su familiar detalló en una campaña de GoFundMe la tragedia: Iliana presenta fracturas expuestas de fémur y húmero, además de lesiones en la cadera, el radio, los huesos faciales, la órbita y el cráneo, junto con una luxación de codo. Hasta el momento se desconocen las causas y el lugar de la caída.

Actualmente permanece encamada, sin poder moverse por sí sola, y requiere varias cirugías urgentes, medicamentos y un largo proceso de rehabilitación.

Ante la magnitud de los gastos médicos y quirúrgicos, que superan las posibilidades económicas de la familia, sus allegados han iniciado una campaña de recaudación con el objetivo de reunir 15,000 dólares destinados a cubrir las operaciones, tratamientos posoperatorios y terapias de recuperación.

“Iliana es una mujer trabajadora incansable y, sobre todo, una madre excepcional de un bebé de tan solo 2 añitos. Nuestro mayor deseo es que pueda volver a caminar y abrazar a su pequeño hijo”, señaló su prima, quien impulsa la campaña solidaria.

El accidente ha conmovido a la comunidad cubana en Ecuador y en el exilio, que se ha movilizado para difundir la campaña y sumar aportes que permitan salvar la vida y el futuro de la joven madre.

Hasta el momento, el monto recaudado asciende a 2,414 dólares.

"Cualquier aporte, sin importar la cantidad, será un rayo de esperanza en este momento tan difícil. Y si no puedes donar, te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón que compartas esta campaña con tus familiares y amigos", imploró la prima de Iliana.

Estas campañas son apoyadas por la comunidad cubana y otras personas solidarias, quienes comprenden la carga financiera que representan los cuidados de este tipo.

