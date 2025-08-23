Más de 90 mil personas en Las Tunas sin suministro estable de agua debido a la sequía y una infraestructura colapsada

Tuneros atrapados en un sistema colapsado que no ofrece soluciones inmediatas a una crisis vital Foto © 26

Más de 90,000 personas en la ciudad de Las Tunas tienen dificultades para abastecerse de agua de forma regular en sus viviendas, especialmente en las zonas más altas de la geografía urbana, donde la presión nunca alcanza para llegar a los hogares.

El director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el municipio cabecera, David Legrá Hernández, reconoció que las limitaciones van más allá del monitoreo de circuitos, pues muchas estaciones de bombeo quedan sin electricidad durante largas horas, lo que prolonga aún más la llegada del agua a la población.

Explicó que desde la presa Piedra Hueca el líquido demora hasta tres horas en alcanzar la ciudad, y si ocurre una afectación de cuatro horas de corriente, los vecinos terminan acumulando siete horas sin suministro.

En el caso de la presa Cayojo, solo llenar la cisterna lleva unas dos horas, un retraso adicional que deja vacías las conductoras durante los intervalos de bombeo, reflejó el periódico oficial 26.

El funcionario aseguró que se intentan proteger los ciclos de distribución, pero insistió en que se ven obligados a reducir el servicio para preservar un mínimo de reservas en los embalses.

Advirtió que, si se activaran todas las bombas de ese embalse al mismo tiempo, no quedaría una sola gota de agua disponible.

Algunas zonas como El Rincón cuentan con un grupo electrógeno de apoyo, aunque la situación sigue siendo más crítica en áreas como Bartle, donde confluyen dos circuitos -uno de Camagüey y otro de Las Tunas- que nunca logran sincronizarse.

A la fragilidad de la infraestructura se suman problemas como la falta de tanques de almacenamiento en los hogares, el desperdicio de agua y las indisciplinas sociales, un panorama que complica aún más la distribución, señaló la fuente.

Las autoridades reconocen que la situación lejos de mejorar puede empeorar en los próximos meses, debido a la escasez de lluvias en cuencas clave como La Cana y al deterioro acumulado de las tuberías, cuya reparación está pendiente desde hace años en una ciudad que ya sobrepasó la capacidad de sus fuentes y sistemas de abasto.

Lo cierto es que el agua sigue sin llegar de forma estable a decenas de miles de tuneros, atrapados en un sistema colapsado que no ofrece soluciones inmediatas a una crisis vital.

Mientras tanto, en Holguín la situación no es más alentadora. La viceprimera ministra Inés María Chapman constató esta semana las acciones para enfrentar la sequía en esa provincia, donde 66 comunidades presentan dificultades en el servicio y julio fue reportado como el mes más seco de la última década.

En el territorio holguinero solo funcionan nueve de los 18 equipos de bombeo disponibles, lo que garantiza apenas 630 litros por segundo para una población en crecimiento. De los 14 municipios, los que exhiben mayores afectaciones son Holguín, Calixto García, Rafael Freyre y Urbano Noris, informó el periódico provincial ¡Ahora!

Al respecto puntualizó que Holguín registra el ciclo de distribución de agua más alto del país. Las prioridades declaradas se concentran en trabajos en las presas Güirabo y Cacoyugüin -que abastecen a la capital provincial-, la construcción de nuevos pozos y la extracción de 500 litros por segundo del embalse de Güirabo.

Sin embargo, las medidas llegan tarde frente a una sequía persistente y una infraestructura hidráulica incapaz de sostener un servicio estable en medio de la peor crisis de agua que vive el oriente cubano en años.

En Ciego de Ávila, el 30 % del agua bombeada se pierde por conductoras en mal estado, lo cual complica el suministro.

Las autoridades locales impusieron un ciclo de distribución de agua de 24 horas cada nueve días en todos los consejos populares del municipio cabecera, con impactos muy negativos en entidades económicas, sociales y agrícolas.

Pese a que el país se encuentra en el periodo de lluvias, varias provincias cubanas se encuentran azotadas por la sequía, con fuentes hidráulicas principales en estado crítico, lo cual complica el suministro del vital líquido. Asimismo, los apagones empeoran el bombeo.

En Guantánamo, el principal embalse del territorio está prácticamente seco, dejando a la población sin garantías de abasto y generando un escenario de emergencia en medio del verano.

Asimismo, la ciudad de Santiago de Cuba enfrenta una de las peores crisis de agua en años, con embalses clave por debajo del 20 % y una población mayoritariamente dependiente de un sistema colapsado que apenas puede sostener el abasto en medio de una sequía prolongada que afecta al sureste de la provincia desde inicios de 2025.

Unos 35,686 habitantes de la provincia de Sancti Spíritus viven pendientes de la llegada de una pipa con agua para cubrir necesidades básicas, con ciclos de suministro que van de 10 a 15 días, debido a la sequía que mantiene secos ríos y pozos, y a roturas en equipos de bombeo que alargan aún más los plazos de entrega.

La escasez prolongada de agua en Matanzas ha impulsado un creciente mercado negro con los camiones cisterna. Para un hogar de tres personas, el gasto mensual para cubrir las necesidades básicas podría ascender a 9,000 pesos, confirmó recientemente el periódico oficial Girón.

